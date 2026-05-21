*08:39JST 前場に注目すべき3つのポイント～エヌビディア決算通過で半導体やAI関連株の見直し～

21日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。

■エヌビディア決算通過で半導体やAI関連株の見直し

■東京海上、26/3経常利益 7.6％減 1兆3486億円

■パナソニックHD＜6752＞政府の対米投資反映せず、29年3月期グループ戦略

■エヌビディア決算通過で半導体やAI関連株の見直し

21日の日本株市場は、買い先行で始まることになろうが、買い一巡後は半導体やAI関連株のリバウンドの強さを見極めながらの相場展開になりそうだ。20日の米国市場はNYダウが645ドル高、ナスダックは399ポイント高だった。「対イラン協議が最終段階」とのトランプ米大統領の発言を受けて戦争終結期待から原油先物価格が下落すると、米長期金利も大幅に低下したことが買いに向かわせた。また、エヌビディア決算への期待から半導体やAI関連株が買われた。シカゴ日経225先物は大阪比1825円高の61525円。円相場は1ドル＝158円80銭台で推移。



日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、ギャップアップで始まることになりそうだ。日経225先物はナイトセッションで寄り付きの59820円を安値に上へのバイアスが強まり、終盤にかけて61560円まで上げ幅を広げる場面もみられた。前日に割り込んだ25日線（60360円）を上回ってきたことで、売り方の買い戻しを誘うことになりそうだ。



また、取引開始後に決算を発表したエヌビディアは、予想を上回る内容だった。時間外取引では小幅に下落して推移しているが、過度に期待感が高まっていたこともなく、ネガティブ視されることはないだろう。反対に足もとで半導体やAI関連株の利益確定の売りが強まっていたこともあり、決算通過で改めて押し目を拾う動きに向かわせそうである。



物色としては半導体やAI関連株など直近で大きく調整していた銘柄などには、短期的なリバウンド狙いのスタンス。足もとでNT倍率（日経平均株価÷TOPIX）は低下傾向が続いており、11日の16.47倍から前日には15.62倍まで下げる場面もみられていた。エヌビディアの決算通過により、リバランスの動きに向かう可能性はありそうだ。



そのほか、米オープンAIは、数日から数週間以内の新規株式公開（IPO）申請に向けて金融機関と準備を進めていると報じられており、AI関連株の支援材料になりそうだ。さらに、スペースXは米証券取引委員会（SEC）に新規株式公開（IPO）を申請したことで、宇宙ビジネス関連も注目されよう。

■前場の注目材料

・NYダウは上昇（50009.35、+645.47）

・ナスダック総合指数は上昇（26270.36、+399.65）

・SOX指数は上昇（11813.29、+507.79）

・シカゴ日経225先物は上昇（61525、+1825）

・米長期金利は低下

・高市内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

・パナソニックHD＜6752＞政府の対米投資反映せず、29年3月期グループ戦略

・伊藤忠＜8001＞舶用アンモニア燃料供給、シンガポールで認可

・ダイキン＜6367＞ネクスティエレクトロニクスと、タイに新会社、空調ソフト開発

・楽天銀行＜5838＞金融再編、銀・証・カードを一体化、みずほ銀行が出資

・牧野フライス＜6135＞大型5軸MC短納期、山梨新工場が来月稼働

・オークマ＜6103＞28年度売上高2700億円、3カ年中計策定

・安川電機＜6506＞協働ロボの新機種発売、35kg可搬・動作範囲2m

・三菱重工＜7011＞水ジェット推進装置受注、洋上風力の訓練船向け

・日立＜6501＞Astemoと自動運転車AI開発基盤を構築

・ARCHION＜543A＞三菱ふそうトラック・バス、新型バス2車種投入、サイバー対策導入

・NEC＜6701＞「軌道間輸送機」開発へ、JAXA基金に採択

・サンデン＜6444＞中国大手車と協業、自然冷媒対応

・UBE＜4208＞高機能分野で稼ぐ、30年度中計、利益創出へ体制転換

・ハリマ化成G＜4410＞レジスト用樹脂2倍、加古川に新工場・研究棟

・オリンパス＜7733＞米に超音波診断装置、内視鏡向け

・オリオンビール＜409A＞30年3月期に海外売上高7割増、“沖縄色”前面

・キッセイ薬品工業＜4547＞血管炎薬の新規投与中止を要請

☆前場のイベントスケジュール

＜国内＞

・08：50 4月貿易収支（予想：－453億円）

・08：50 3月コア機械受注（予想：前月比－8.6％）

＜海外＞

・07：45 NZ・4月貿易収支（3月：＋6.98億NZドル）

・10：30 豪・4月失業率（予想：4.3％）《YY》