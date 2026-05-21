アイザワ証券グループ、26年3月期の年間配当117円に増額、総額200億円以上の株主還元方針を継続

■普通配当と特別配当を組み合わせ、2025年3月期から2028年3月期まで高水準還元を推進

アイザワ証券グループ<8708>(東証プライム)は5月20日、2026年3月31日を基準日とする剰余金の配当(期末配当)を決議したと発表した。期末配当は1株当たり69円で、内訳は普通配当34円、特別配当35円。配当金総額は22億4百万円、効力発生日は2026年6月8日、配当原資は利益剰余金とする。

同社は2025年3月期から2028年3月期までの間、配当と自己株式取得による株主還元を総額200億円以上実施する方針を掲げている。普通配当と自己株式取得では、連結ベースの総還元性向50%以上を基本方針とし、配当は株主資本配当率(DOE)2%程度を上回ることを目標としている。

2026年3月期の年間配当金は、中間配当48円(普通配当13円、特別配当35円)と期末配当69円を合わせ、1株当たり117円となる。前期実績の年間96円から増加し、普通配当は年間47円、特別配当は年間70円となる。特別配当は2027年3月期、2028年3月期も年間70円を予定している。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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