*15:34JST クロスキャット---健康優良企業「金の認定」を7年連続で取得

クロスキャット＜2307＞は19日、健康企業宣言東京推進協議会が運営する健康優良企業認定制度において、最上位認定となる「金の認定」を7年連続で取得したと発表した。

2020年に初めて認定を取得して以降、社員一人ひとりの成長と活躍が企業の持続的成長につながるとの考えのもと、健康経営を継続的に推進してきた取り組みが評価された。

同社は、2019年6月、働く社員の心身の健康が最大の経営基盤であると捉え、グループ全社員の健康維持・推進活動を積極的に支援してゆく「健康経営宣言」を制定し、生活習慣病予防やメンタルヘルス対策、働き方改革などを推進している。その重点施策として、社員本人の年1回の健康診断について100%受診を目標に厳格な受診管理を実施するほか、再検査の誘導や産業医面談、扶養家族への健康診断受診の働きかけ、有給休暇取得の奨励などに取り組んでいる。

また、前日の退勤時間から次の始業時間まで、10時間以上の休息時間を確保する「勤務間インターバル制度」を導入し、心身の回復や生産性向上を図っている。加えて、育児時短勤務制度を小学校3年生修了時まで拡充したほか、フレックスタイム制やテレワーク、フリーアドレス、副業制度など柔軟で多様な働き方を選択できる環境を整えている。《KA》