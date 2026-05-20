アスカネット、広島で「第3回おりづるVTuberフェス」開催へ、約27組が出演予定

■第1弾キャスト10名を公開、チケット先着販売を開始

アスカネット<2438>(東証グロース)は8月29日・30日、VTuber×地域交流イベント「第3回おりづるVTuberフェス」を広島市内で開催すると発表した。中国放送、ミラクルマイル、ペペロンチーノ、OpenHeartの協力のもと、同社が展開する「めいぷるみーと」の取り組みとして実施する。

同イベントは、首都圏に集中しがちなVTuberライブを地方で展開し、エンターテインメントと地域の魅力発信を結び付ける企画。8月29日は広島市内3会場で、VTuber・Vライバー約27組による音楽ライブや限定グッズ販売を予定する。第1弾キャストとして、愛瀬りり、五木つかさ、雅楽代アマネ、大夢楽咲煌、澄音緒まる、ぜったい天使くるみ、夏芽みのり、繭糸、未確認動物うまぴ、百瑠璃せいらんの10名が決定し、チケットは先着順で販売中だ。

8月30日は広島市内イベントスペースで、複数のVTuber・Vライバーと交流できるファンミーティングを開く。会場では、参加型応援展示サービス「フラワーチアー」、3Dフォトブース「TAVIO」、VRゴーグルを活用した「マリネdeみーと」、浮空ライブステージ匠などを展開し、XR技術を活用した没入型体験を提供する。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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