魁力屋、株主優待制度を拡充、100株以上で年2回2,000円相当の優待券を進呈

■従来の一律1,000円相当から、保有株式数に応じた電子チケット方式へ拡充

魁力屋<5891>(東証スタンダード)は5月19日、株主優待制度を変更・拡充すると発表した。同日開催の取締役会で決議したもので、株主の日頃の支援に感謝するとともに、同社株式への投資魅力を高め、より多くの株主に中長期的に保有してもらうことを目的としている。

対象は、毎年6月末日、12月末日の株主名簿に記載または記録された100株以上保有の株主。現行制度では100株以上の株主に一律1,000円相当の優待券(電子チケット)1枚を年2回進呈していたが、変更後は500円相当の優待券を保有株式数に応じて進呈する。

新制度では、100株以上300株未満に2,000円相当、300株以上500株未満に4,000円相当、500株以上に6,000円相当の優待券を、6月末日と12月末日の各基準日に進呈する。2026年6月末日時点の株主から適用し、同件による当期業績への影響は軽微としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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