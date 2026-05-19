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出来高変化率ランキング（13時台）～キッセイ薬、クリアルなどがランクイン
*13:51JST 出来高変化率ランキング（13時台）～キッセイ薬、クリアルなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月19日 13:18 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜6659＞ メディアリンク 30619200 56936.8 332.32% 0.6571%
＜6166＞ 中村超硬 2054100 81692.72 291.57% 0.0467%
＜6276＞ シリウスV 831800 24388.22 272.41% -0.0356%
＜9552＞ クオンツ総研 2308300 157957.3 269.21% 0.1536%
＜4047＞ 関電化 2632100 1239768.68 195.75% 0.1388%
＜4547＞ キッセイ薬 534200 488471.7 186.87% 0.0305%
＜7746＞ 岡本硝子 4494200 936734.34 174.25% 0.1659%
＜1473＞ Oneトピクス 46390 33662.88 170.07% 0.0035%
＜319A＞ 技術承継 151000 657453.4 154.28% 0.0958%
＜3137＞ ファンデリー 367600 25637.44 146.18% 0.0044%
＜2998＞ クリアル 799500 104373.7 143.00% -0.0938%
＜4499＞ Speee 420500 358646.72 134.20% 0.1644%
＜6613＞ QDレーザ 23102100 15260787.26 130.39% 0.2007%
＜3415＞ トウキョベース 2602500 331547.7 115.04% 0.1385%
＜2624＞ iF225年4 27140 55255.278 111.03% -0.0107%
＜2511＞ NF外債 135290 75080.947 110.06% 0.0042%
＜6580＞ ライトアップ 375100 127646.46 108.72% 0.1113%
＜5136＞ tripla 74200 36896.18 108.61% 0.0912%
＜7375＞ リファインバス 569700 388118.78 106.89% -0.0149%
＜350A＞ デジタルグ 1417600 520345.06 99.33% 0.139%
<4825> WNIウェザー 344700 291169.5 98.71% 0.05%
<2568> 上場NSQ 50289 145245.18 97.76% -0.0012%
<3185> 夢展望 647400 57172.88 96.42% 0.095%
<153A> カウリス 204100 173838.74 95.33% 0.1364%
<7707> PSS 1982600 267009.66 88.49% 0.1686%
<6191> エアトリ 600900 171729.32 88.31% 0.0325%
<2962> テクニスコ 216400 123638.82 86.68% 0.1605%
<544A> GMSG 279500 45054.8 85.93% -0.034%
<4427> EduLab 524600 63687.42 83.75% -0.1635%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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