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出来高変化率ランキング（13時台）～キッセイ薬、クリアルなどがランクイン

2026年5月19日 13:51

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記事提供元：フィスコ

*13:51JST 出来高変化率ランキング（13時台）～キッセイ薬、クリアルなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[5月19日　13:18　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜6659＞ メディアリンク　　 　30619200 　56936.8　 332.32% 0.6571%
＜6166＞ 中村超硬　　　　　 　2054100 　81692.72　 291.57% 0.0467%
＜6276＞ シリウスV　　　　 　831800 　24388.22　 272.41% -0.0356%
＜9552＞ クオンツ総研　　　 　2308300 　157957.3　 269.21% 0.1536%
＜4047＞ 関電化　　　　　　 　2632100 　1239768.68　 195.75% 0.1388%
＜4547＞ キッセイ薬　　　　 　534200 　488471.7　 186.87% 0.0305%
＜7746＞ 岡本硝子　　　　　 　4494200 　936734.34　 174.25% 0.1659%
＜1473＞ Oneトピクス　　 　46390 　33662.88　 170.07% 0.0035%
＜319A＞ 技術承継　　　　　 　151000 　657453.4　 154.28% 0.0958%
＜3137＞ ファンデリー　　　 　367600 　25637.44　 146.18% 0.0044%
＜2998＞ クリアル　　　　　 　799500 　104373.7　 143.00% -0.0938%
＜4499＞ Speee　　　　 　420500 　358646.72　 134.20% 0.1644%
＜6613＞ QDレーザ　　　　 　23102100 　15260787.26　 130.39% 0.2007%
＜3415＞ トウキョベース　　 　2602500 　331547.7　 115.04% 0.1385%
＜2624＞ iF225年4　　 　27140 　55255.278　 111.03% -0.0107%
＜2511＞ NF外債　　　　　 　135290 　75080.947　 110.06% 0.0042%
＜6580＞ ライトアップ　　　 　375100 　127646.46　 108.72% 0.1113%
＜5136＞ tripla　　　 　74200 　36896.18　 108.61% 0.0912%
＜7375＞ リファインバス　　 　569700 　388118.78　 106.89% -0.0149%
＜350A＞ デジタルグ　　　　 　1417600 　520345.06　 99.33% 0.139%
<4825> WNIウェザー　　 　344700 　291169.5　 98.71% 0.05%
<2568> 上場NSQ　　　　 　50289 　145245.18　 97.76% -0.0012%
<3185> 夢展望　　　　　　 　647400 　57172.88　 96.42% 0.095%
<153A> カウリス　　　　　 　204100 　173838.74　 95.33% 0.1364%
<7707> PSS　　　　　　 　1982600 　267009.66　 88.49% 0.1686%
<6191> エアトリ　　　　　 　600900 　171729.32　 88.31% 0.0325%
<2962> テクニスコ　　　　 　216400 　123638.82　 86.68% 0.1605%
<544A> GMSG　　　　　 　279500 　45054.8　 85.93% -0.034%
<4427> EduLab　　　 　524600 　63687.42　 83.75% -0.1635%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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