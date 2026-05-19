*11:14JST 株式会社CAPITA：中期経営ビジョン説明会文字起こし（4）

CAPITA＜7462＞

新規事業である物販事業については、健康、医療、美容ビジネスを通じた生涯現役の実現を掲げています。販売代理店契約を行った「MIRUDAKE」を活用した認知症早期発見サービスを高齢者施設へ導入し、グループシナジーを発揮します。

さらに、理美容、医療クリニック、バイオベンチャー、健康食品メーカー等との提携、出資、M&Aを加速させます。アンチエイジング関連の化粧品や健康食品といったシニア向け物販を多角的に展開することで、入居者への販売を含めた包括的な成長サイクルを構築し、収益の最大化を目指します。

財務戦略および株主還元については、現在の配当性向40％から、前期実績を維持または増配する累進配当への変更を中長期的な方針として掲げました。前期の1株当たり16円から今期は20円への増配を予定するとともに、株主優待のさらなる充実も検討することで、株主還元の強化を図ります。

並行して、自己資本比率を40％目安に維持しつつ、今後の積極的なM&Aや提携に伴う事業拡大に際して、迅速かつスムーズなPMIを実現します。組織運営を最適化させるため、純粋持株会社体制への移行を目指すことで、持続的な企業価値の向上を追求していく考えです。

以上をもちまして、株式会社CAPITAの中期経営ビジョンのご説明を終了します。最後までご視聴いただき、誠にありがとうございました。《MY》