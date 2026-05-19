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前日に動いた銘柄 part1技術承継機構、キオクシアHD、GMOペイメントゲートウェイなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1技術承継機構、キオクシアHD、GMOペイメントゲートウェイなど
銘柄名<コード>18日終値⇒前日比
santec＜6777＞ 32300 +2550
営業利益が前期39.0％増・今期16.2％増予想。
住石HD＜1514＞ 621 -83
営業利益が前期6.8倍だが今期8.8％減予想。
データセク＜3905＞ 2843 +500
営業利益は前期黒字化・今期7.0倍予想。
技術承継機構＜319A＞ 16280 +3000
第1四半期営業利益は前年同期比3.1倍。
ゆうちょ銀行＜7182＞ 2977.5 +148.5
経常利益が前期29.8％増・今期25.7％増予想。
ライトアップ＜6580＞ 898 -300
26年3月期営業利益34.8％減。従来予想の4.3％増を下回る。
株主優待制度の一部廃止も発表。
キオクシアHD＜285A＞ 51450 +7000
単価上昇効果により想定以上の好決算に。
関東電化工業＜4047＞ 2550 +500
大幅増益や増配計画を材料視。
FIG＜4392＞ 1060 +150
第1四半期大幅増益決算を引き続き評価。
クオンツ総研ホールディングス＜9552＞ 716 +100
上半期増益転換や高水準の自社株買い評価。
ライフドリンク カンパニー＜2585＞ 1511 +258
今期ガイダンスは市場予想上回り安心感先行。
GMOペイメントゲートウェイ＜3769＞ 8774 +1500
想定を上回る好決算受けて見直しの動きが強まる。
タツモ＜6266＞ 3502 +49
第1四半期の受注高は大幅に増加。
イノテック＜9880＞ 4540 +700
好業績や高水準の自社株買い実施を引き続き好感。
テスホールディングス＜5074＞ 930 +133
第3四半期累計経常益は通期計画を超過。
リクルートHD＜6098＞ 9122 +1297
今期ガイダンスは市場予想を大きく上振れ。
テルモ＜4543＞ 2279 +357
コンセンサス上回るガイダンスをポジティブ視。
アステリア＜3853＞ 1789 +265
スペースXのIPO接近観測など引き続き材料視。
エアトリ＜6191＞ 769 +100
業績上方修正や自社株買いを評価。
日本エム・ディ・エム＜7600＞ 733 +103
再編思惑によるプレミアム期待が続く。
IBJ<6071> 811 +68
第1四半期大幅増益決算を評価。
日本トムソン<6480> 2008 +208
引き続き足元の好決算評価。
Sun Asterisk<4053> 504 +59
第1四半期大幅増益決算で。
デクセリアルズ<4980> 4187 +338
中計目標値の引き上げなど引き続き材料視。
楽天銀行<5838> 6601 +601
みずほFGが出資方向で調整と伝わり。
メイコー<6787> 39800 +3600
好業績見通しへの評価が続く。
TOWA<6315> 2757 +178
決算嫌気売りにも一巡感で押し目買い優勢。
ジーテクト<5970> 2042 +139
底堅い決算受けて見直しの動きに。
長谷工コーポレーション<1808> 2844 +160
決算受けて野村證券では投資判断を格上げ。
ニチコン<6996> 2872 +130
野村證券では目標株価を引き上げ。
キッセイ薬<4547> 3605 -700
「タブネオス」投与後に国内死亡患者20人と発表。
カーリット<4275> 2250 -490
今期の営業減益見通しをマイナス視。
グリムス<3150> 2471 -453
今期業績見通しは市場の期待下回る。
トーヨーカネツ<6369> 2284 -411
1-3月期の収益鈍化をマイナス視。
アイダエンジニアリング<6118> 1140 -184
前期実績は市場想定を下振れ。《CS》
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