*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1技術承継機構、キオクシアHD、GMOペイメントゲートウェイなど

銘柄名<コード>18日終値⇒前日比

santec＜6777＞ 32300 +2550

営業利益が前期39.0％増・今期16.2％増予想。

住石HD＜1514＞ 621 -83

営業利益が前期6.8倍だが今期8.8％減予想。

データセク＜3905＞ 2843 +500

営業利益は前期黒字化・今期7.0倍予想。

技術承継機構＜319A＞ 16280 +3000

第1四半期営業利益は前年同期比3.1倍。

ゆうちょ銀行＜7182＞ 2977.5 +148.5

経常利益が前期29.8％増・今期25.7％増予想。

ライトアップ＜6580＞ 898 -300

26年3月期営業利益34.8％減。従来予想の4.3％増を下回る。

株主優待制度の一部廃止も発表。

キオクシアHD＜285A＞ 51450 +7000

単価上昇効果により想定以上の好決算に。

関東電化工業＜4047＞ 2550 +500

大幅増益や増配計画を材料視。

FIG＜4392＞ 1060 +150

第1四半期大幅増益決算を引き続き評価。

クオンツ総研ホールディングス＜9552＞ 716 +100

上半期増益転換や高水準の自社株買い評価。

ライフドリンク カンパニー＜2585＞ 1511 +258

今期ガイダンスは市場予想上回り安心感先行。

GMOペイメントゲートウェイ＜3769＞ 8774 +1500

想定を上回る好決算受けて見直しの動きが強まる。

タツモ＜6266＞ 3502 +49

第1四半期の受注高は大幅に増加。

イノテック＜9880＞ 4540 +700

好業績や高水準の自社株買い実施を引き続き好感。

テスホールディングス＜5074＞ 930 +133

第3四半期累計経常益は通期計画を超過。

リクルートHD＜6098＞ 9122 +1297

今期ガイダンスは市場予想を大きく上振れ。

テルモ＜4543＞ 2279 +357

コンセンサス上回るガイダンスをポジティブ視。

アステリア＜3853＞ 1789 +265

スペースXのIPO接近観測など引き続き材料視。

エアトリ＜6191＞ 769 +100

業績上方修正や自社株買いを評価。

日本エム・ディ・エム＜7600＞ 733 +103

再編思惑によるプレミアム期待が続く。

IBJ<6071> 811 +68

第1四半期大幅増益決算を評価。

日本トムソン<6480> 2008 +208

引き続き足元の好決算評価。

Sun Asterisk<4053> 504 +59

第1四半期大幅増益決算で。

デクセリアルズ<4980> 4187 +338

中計目標値の引き上げなど引き続き材料視。

楽天銀行<5838> 6601 +601

みずほFGが出資方向で調整と伝わり。

メイコー<6787> 39800 +3600

好業績見通しへの評価が続く。

TOWA<6315> 2757 +178

決算嫌気売りにも一巡感で押し目買い優勢。

ジーテクト<5970> 2042 +139

底堅い決算受けて見直しの動きに。

長谷工コーポレーション<1808> 2844 +160

決算受けて野村證券では投資判断を格上げ。

ニチコン<6996> 2872 +130

野村證券では目標株価を引き上げ。

キッセイ薬<4547> 3605 -700

「タブネオス」投与後に国内死亡患者20人と発表。

カーリット<4275> 2250 -490

今期の営業減益見通しをマイナス視。

グリムス<3150> 2471 -453

今期業績見通しは市場の期待下回る。

トーヨーカネツ<6369> 2284 -411

1-3月期の収益鈍化をマイナス視。

アイダエンジニアリング<6118> 1140 -184

前期実績は市場想定を下振れ。《CS》