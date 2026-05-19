ヴィレッジヴァンガード、アントレックスと業務提携契約を締結、共同開発やPB支援で商品競争力強化へ

■海外商材の調達力と全国店舗網を生かし、独創的な商品展開を推進

ヴィレッジヴァンガードコーポレーション<2769>(東証スタンダード)は5月18日、株式会社アントレックスとの業務提携契約を締結したと発表した。アントレックスは、海外メーカーとの強固なネットワークを基盤に、ライフスタイル関連商品の企画・輸入・卸売を展開し、商品調達力とブランド構築力を強みとしている。

同社グループは、これまでアントレックスから一部商材の供給を受け、長年にわたり取引関係を継続してきた。両社は、商品展開や売場づくりに関する意見交換を重ねるなかで、独創的な商品価値・ブランド価値の最大化という方向性を共有。独自性の高い商品の共同開発やプライベートブランドの立ち上げ支援、優先的かつ機動的な商品供給体制の構築を進める。

提携では、販売データの活用、需要予測の高度化、EC・POPUP事業に関する施策の共同展開なども推進する。これにより、同社グループの商品競争力向上、在庫効率と粗利益率の改善、顧客接点の拡充、ブランド体験価値の向上を図る。2026年5月18日に取締役会決議、契約締結、業務提携開始を行った。当期連結業績への影響は軽微と見込むが、中長期的には収益拡大に寄与するとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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