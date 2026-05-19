AlbaLink、愛媛県新居浜市と空き家流通促進で連携協定、全国46自治体に拡大

■空き家の流通・活用や所有者相談を支援

AlbaLink<5537>(東証グロース)は5月18日、愛媛県新居浜市と「空き家の流通促進に関する包括連携協定」を締結したと発表した。あわせて、5月15日に宮城県塩竈市から「空家等管理活用支援法人」に指定されたことも明らかにした。

同社は「2100年、空き家ゼロ」をミッションに掲げ、空き家を手放したい所有者から買い取り、活用したい買い手へ販売する空き家マッチング事業を全国で展開している。愛媛県新居浜市は人口減少に伴う空き家増加が課題となっており、同社の流通・活用ノウハウと全国ネットワークを生かし、空き家問題の解消と生活環境の保全を進める。協定内容は、空家等の流通・活用、所有者相談、訳あり不動産と利用者のマッチング、情報共有・発信などである。

■塩竈市の空家等管理活用支援法人に指定

宮城県塩竈市の指定制度は、空き家の適正管理と利活用を目的に、専門的知見を持つ法人を指定し、官民連携で空き家対策を進める取り組み。同社はセミナー・イベント開催、物件再生と地域経済活性化、流通困難物件の机上査定・買取などを担う。新居浜市との協定締結により、同社が連携する自治体は全国46自治体となった。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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