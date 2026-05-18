*18:59JST Solvvy---ジャックスとの資本業務提携に向けた基本合意書締結

Solvvy＜7320＞は15日開催の取締役会で、ジャックス＜8584＞と、資本業務提携に向けた基本合意書を締結することを決議し、同日付で締結した。

同社は、保証サービスとテクノロジーを掛け合わせた事業を展開しており、延べ4,000社の住宅事業者に対してアフターサービスの構築・運用支援およびデータベースマーケティング支援を提供しているほか、SaaSをはじめとするシステム開発も手掛けている。

ジャックスは全国の住宅リフォーム事業者と連携し、リフォームローンを提供している。拠点ネットワークの全国展開によるきめ細やかな加盟店サポートに加えて、オンラインでのローン申込受付など顧客利便性の高いサービス体制を整えている。

今回の合意により、両社の強みを活かし、住宅リフォーム領域におけるプラットフォームの共同開発および保証サービスの提供を通じて、新たな価値の創出を目指す。

現在のところ、同社とジャックスの資本関係、人的関係に該当する事項はない。今後、両社の関係強化および中長期的なパートナーシップ構築を目的として、同社グループが保有する自己株式をジャックスが引き受ける方法等による資本提携を検討している。資本業務提携契約締結日および資本業務提携開始日は2026年8月中を予定している。

なお、本提携は基本合意段階であり、現時点では同社の業績に与える影響は未定であり、今後、開示すべき事項が生じた場合には速やかに開示するとしている。《KA》