*17:18JST ビジネスコーチ---2Qは減収なるも日経との提携により大型・長期案件への構造改革を推進

ビジネスコーチ＜9562＞は15日、2026年9月期第2四半期（25年10月-26年3月）連結決算を発表した。売上高が前年同期比23.3%減の7.40億円、営業損失が0.55億円（前年同期は0.88億円の利益）、経常損失が0.54億円（同0.99億円の利益）、親会社株主に帰属する中間純損失が0.40億円（同0.62億円の利益）となった。

同社は現在、従来の小口・単発型の研修ビジネスから、日本経済新聞社との業務提携をフックとした大手企業向けの「大規模・長期間のコンサルティング」へのシフトという、大胆なビジネスモデルの構造改革を推進中。

これら大型案件の獲得に伴うリードタイムの長期化（期ずれ）が発生したことにより、1対n型サービスの売上高は3.46億円（前年同期比8.4%減）となった。その他サービスの売上高は1.08億円（同25.7%増）となった。法人取引における顧客数は237社（前年同期比18社減）。法人顧客1社あたりの平均売上高は3百万円（前年同期比1.9%減）となった。

2026年9月期通期の連結業績予想については、同日、業績予想の修正を発表した。売上高が前期比20.2%減（前回予想比23.8%減）の16.00億円、営業利益が同87.8%減（同93.3%減）の0.20億円、経常利益が同88.8%減（同93.3%減）の0.20億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同95.9%減（同97.5%減）の0.05億円としている。なお、来期においては今期の期初計画を改めて達成する方向だという。《KA》