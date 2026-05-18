*17:07JST フェイスネットワーク---新中期経営計画策定

フェイスネットワーク＜3489＞は15日、2027年3月期から2029年3月期までの3ヵ年を計画期間とする新たな中期経営計画「NEXT VISION 2029」を策定したと発表した。

前中期経営計画「NEXT VISION 2026」においては、「物件価値の向上」「物件の大型化」「事業展開の拡充」「ワンストップサービス体制の充実」などを着実に実行し、概ね計画通りの着地となった。新たに策定した「NEXT VISION 2029」では、激しく変化する事業環境に柔軟に対応しながら、モノづくりにとことんこだわり、独自のビジネスモデルを徹底的に磨き上げることで、競争優位性を高めるとともに、高い資本効率を維持しながら安定的に成長し、企業価値の最大化を目指す。

最終年度となる2029年3月期の数値目標として、売上高500.00億円、営業利益85.00億円、経常利益75.00億円、親会社株主に帰属する当期純利益50.00億円を掲げた。

株主還元面では、累進配当導入、配当性向35％を目標に原則として累進配当を実施し、企業価値の向上に応じて配当総額を持続的に高めていくとした。《KA》