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「株式」ADR日本株ランキング～全般買い優勢、シカゴは大阪日中比375円安の63045円
*11:36JST 「株式」ADR日本株ランキング～全般買い優勢、シカゴは大阪日中比375円安の63045円
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル158.37円換算）で、住友商事＜8035＞、リクルートHD＜6098＞、ディスコ＜6146＞などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比375円安の63045円。
対東証比較（ドル156.02円換算）で、トヨタ自動車＜7203＞、ソニーG＜6758＞、ファーストリテ＜9983＞などが下落した。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比100円高の50440円。
米国株式市場は上昇。ダウ平均は370.26ドル高の50063.46ドル、ナスダックは232.88 ポイント高の26635.22で取引を終了した。中国がイランを巡り協力を申し出るなど首脳会談の結果を好感した買いに寄り付き後、上昇。人工知能（AI）関連企業の年内最大規模となった新規株式公開（IPO）で投資家心理が改善し、相場は続伸した。半導体のエヌビディア（NVDA）などハイテクが相場をさらに押し上げ、終盤にかけて上げ幅を拡大。ナスダックは連日過去最高値を更新し、終了した。
14日のニューヨーク外為市場でドル・円は157円32銭まで下落後、158円40銭まで上昇し、158円39銭で引けた。当局の円安是正介入警戒感に一時円買いが強まったが、輸入物価指数が想定以上に伸びが加速、さらに、先週分新規失業保険申請件数は増加も依然労働市場の安定を示したため年内の利上げ観測にドル買いが優勢となった。ユーロ・ドルは1.1706ドルから1.1671ドルまで下落し、1.1668ドルで引けた。ユーロ・円は184円86銭から184円06銭まで下落。ポンド・ドルは1.3518ドルから1.3395ドルまで下落した。英スターマー首相の退陣要求が強まる中、ストリーティング保健相が辞任を発表し、政局不安にポンド売りに拍車がかかった。ドル・スイスは0.7816フランから0.7836フランまで上昇した。
NY原油先物6月限は小幅高（NYMEX原油6月限終値：101.17 ↑0.15）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物6月限は、前営業日比－＋0.15ドル（＋0.15％）の101.17ドルで通常取引を終了した。
「ADR上昇率上位5銘柄」（14日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
8802 (MITEY) 住友不動産 16.00 5068 650 14.7
1
5020 (JXHLY) ENEOS 17.65 1398 82.5 6.2
7
4755 (RKUNY) 楽天 4.99 790 29.5 3.8
8
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4881 176 3.7
4
2801 (KIKOY) キッコーマン 18.40 1457 50 3.5
5
「ADR下落率上位5銘柄」（14日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
3659 (NEXOY) ネクソン 15.20 2407 -112.5 -4.4
7
6857 (ATEYY) シスメックス 8.12 1286 -57 -4.2
4
6594 (NJDCY) 日本電産 4.09 2591 -96 -3.5
7
6178 (JPPHY) 日本郵政 12.06 1910 -41 -2.1
0
■そのたADR（14日）
7203 (TM.N) アイシン精機 15.40 0.00 2439 31.
5
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.05 -0.13 5583 -5
3
8035 (TOELY) 住友商事 47.92 -0.78 7589 4
9
6758 (SONY.N) TDK 19.59 0.79 3102 3
0
9432 (NTTYY) KDDI 16.75 0.63 2653 7.
5
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.96 -0.05 938 1
4
6501 (HTHIY) 日立製作所 29.75 -0.61 4712 4
1
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 18.50 -1.15 5860 9
0
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -4.24 4881 17
6
4063 (SHECY) 信越化学工業 23.71 0.15 7510 3
4
8001 (ITOCY) 丸紅 374.68 338.10 5934 3
6
8316 (SMFG.N) みずほFG 8.86 -0.03 7016 3
2
8031 (MITSY) 東京エレク 161.90 -3.56 51280 8
0
6098 (RCRUY) リクルートHD 10.00 0.00 7919 13
9
4568 (DSNKY) 第一三共 16.26 -0.94 2575 -
7
9433 (KDDIY) 関西電力 7.55 0.13 2391 45.
5
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.96 -0.23 1026 -101
8
8766 (TKOMY) 三井不動産 29.10 -3.20 1536
8
7267 (HMC.N) スズキ 48.56 2.74 1923
3
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 19.73 0.18 6249 -
5
6902 (DNZOY) ファナック 25.52 -0.61 8083 4
7
4519 (CHGCY) 中外製薬 25.56 0.91 8096
0
4661 (OLCLY) オリエンランド 13.54 -0.12 2144 -
5
8411 (MFG.N) オリックス 36.95 -1.01 5852 6
5
6367 (DKILY) ダイキン工業 15.88 -0.37 25149 12
4
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.63 -0.01 5267 1
1
7741 (HOCPY) キヤノン 26.78 0.30 4241 2
6
6503 (MIELY) 三菱電機 81.73 -0.27 6472 3
6
6981 (MRAAY) 日東電工 19.22 -0.27 3044 -
1
7751 (CAJPY) 任天堂 10.81 -0.35 6848 -1
6
6273 (SMCAY) SMC 24.87 -1.91 78773 -69
7
7182 (JPPTY) 日産自動車 4.67 -0.07 370 4.
3
6146 (DSCSY) ディスコ 44.80 -1.90 70950 95
0
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 11.68 -0.16 1850 -0.
5
8053 (SSUMY) 三菱商事 37.36 0.27 5917 3
5
6702 (FJTSY) 富士通 20.71 -0.46 3280 4
0
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 128.50 16.90 20351 -5
9
5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.83 0.40 3430 1
0
6178 (JPPHY) 日本郵政 12.06 -0.56 1910 -4
1
8002 (MARUY) 三井物産 778.13 2.33 6162 3
1
6723 (RNECY) ルネサス 12.28 0.69 3890 3
6
6954 (FANUY) 京セラ 18.70 0.32 2962 2
7
8725 (MSADY) 第一生命HD 19.04 0.02 1508
8
8801 (MTSFY) 三菱地所 27.34 -1.16 4330 1
0
6301 (KMTUY) 小松製作所 41.84 -0.42 6626 6
6
4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.16 -0.17 3218 -
8
6594 (NJDCY) 日本電産 4.09 -0.06 2591 -9
6
6857 (ATEYY) シスメックス 8.12 -0.34 1286 -5
7
4543 (TRUMY) テルモ 12.18 -0.14 1929 -
1
8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.43 -0.17 1493 1
5
（時価総額上位50位、1ドル158.37円換
算）《AN》
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