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G-7ホールディングス 中期経営計画の策定
記事提供元：フィスコ
*11:38JST G-7ホールディングス---中期経営計画の策定
G-7ホールディングス＜7508＞は13日開催の取締役会で、2027年3月期から2031年3月期までの5カ年を対象とする中期経営計画「中期経営計画2030」を策定した。
「中期経営計画2030」の経営指標目標は、「新規出店のスピードを加速させ、既存店の効率化を進め、主軸3事業を中心に業績拡大を目指す」「将来に向けた成長投資を進め、資本収益性の向上を意識した株主還元の強化にも取り組む」の2点。
企業価値向上に向けた経営指標目標として、2031年3月期の連結売上高3500.00億円、連結経常利益130.00億円、現状ROE水準の維持・上昇（継続）、自己資本比率40％台（目安）の継続、株主還元配当性向50％（目安）、1株当たり配当金は累進配当70.00円以上、設備投資400.00億円（5年間）を掲げている。
ESG戦略の方針は、「脱炭素と資源循環を軸に、グリーン社会実現に貢献」「多様な人材の活躍推進と地域社会への貢献」「持続的成長を支えるガバナンスを構築」の3点。顧客・社員・株主・地域社会の満足度向上を重視した経営を推進し、各事業の強みを活かした社会課題の解決を通じて、持続可能な社会への貢献と同社グループの長期的な成長を実現する。《KT》
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