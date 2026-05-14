*09:55JST TalentX---三井情報のAIネイティブ採用を支援

TalentX ＜330A＞は12日、三井物産＜8031＞の連結子会社である三井情報が、AIネイティブ採用を実現するタレントアクイジションプラットフォーム「MyTalent Platform」を活用し、人的資本経営を加速していると発表した。

「MyTalent Platform」は、日本初のAIネイティブ統合型タレントアクイジションプラットフォームで、採用CRM、タレントプール、ブランディング、社員紹介(リファラル)、候補者管理などを一体化したサービスである。AIを候補者体験(CX)を設計する中核エンジンと据え、持続的な優秀人材の獲得(タレントアクイジション)を支援する点が特徴である。

本プラットフォーム内の「MyRefer（MyTalent Refer）」は、リファラルを通じて社員と採用の距離を縮める国内シェアNo.1（※）のリファラル採用サービスで、三井情報ではそれを導入し、社員主導による採用体制を強化している。同社では、2026年度から始動した「第八次中期経営計画」において、「人的資本と経営基盤の強化」を重点戦略に位置付けている。「残すに値する未来を築く」という方針のもと、社員が能力を最大限発揮できる環境整備と、多様な視点を持つ人材獲得に注力している。その中で、現場社員が「一緒に働きたい人材」を主体的に集める「現場主導の採用」を重視し、リファラル採用を中核施策として推進している。導入後は、月間約600名の社員がアプリケーションにアクセスしており、採用活動への関心が高まっている。

（※：矢野経済研究所 「リファラル採用・アルムナイ採用支援サービス市場の実態と展望（2025）」における導入社数）《KT》