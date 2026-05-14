*09:22JST ワコム---26年3月期は2ケタ増益、ブランド製品事業で黒字定着

ワコム＜6727＞は12日、2026年3月期連結決算を発表した。売上高が前期比4.9%減の1,099.95億円、営業利益が同31.1%増の133.82億円、経常利益が同34.7%増の140.03億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同82.8%増の95.48億円となった。

テクノロジーソリューション事業の売上高は772.57億円（前年同期比11.1％減）、セグメント利益は170.95億円（同7.6％減）となった。販売数量の減少や円高の影響などにより、AESテクノロジーソリューション及びEMRテクノロジーソリューションともに売上高が前年同期を下回り、事業全体としては前年同期の売上高を下回った。

ブランド製品事業の売上高は327.37億円（前年同期比13.9％増）、セグメント利益は前期に実施した事業構造改革による固定費削減の効果から20.19億円（前年同期はセグメント損失28.79億円）となった。商品ポートフォリオを刷新するなか、新製品の投入によりポータブルクリエイティブ製品及びミドルレンジのディスプレイ製品などの売上高が前年同期を上回り、事業全体として前年同期の売上高を上回った。

2027年3月期通期の連結業績予想については、為替レートを通期平均で1米ドル150円と想定し、売上高が前期比0.0%増の1,100.00億円、営業利益が同4.6%増の140.00億円、経常利益が同0.0%減の140.00億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同4.7%贈の100.00億円を見込んでいる。《KA》