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個別銘柄戦略: ソフトバンクGやハーモニックに注目
*09:06JST 個別銘柄戦略: ソフトバンクGやハーモニックに注目
昨日13日の米株式市場でNYダウは67.36ドル安の49,693.20ドル、ナスダック総合指数は314.14pt高の26,402.34pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比110円高の63,420円。為替は1ドル＝157.70-80円。今日の東京市場では、26年3月期純利益が5兆22億円となったソフトバンクG＜9984＞、26年3月期事業利益が24.8％減と従来予想の38.5％減を上回った日本製鉄＜5401＞、第1四半期営業利益が97.6％増となったマイクロニクス＜6871＞、上期営業利益が79.8％増となったサイバー＜4751＞、営業利益が前期28.8％増・今期54.6％増予想と発表したメイコー＜6787＞、営業利益が前期9.7％減だが今期22.4％増予想と発表したスクリーンHD＜7735＞、27年3月期営業利益が前期比2.4倍予想で中期経営計画も発表したハーモニック＜6324＞、26年12月期上期業績予想を上方修正したレゾナック＜4004＞、26年6月期業績予想を上方修正したフルヤ金属＜7826＞、発行済株式数の1.25％上限の自社株買い・買付け委託・消却と株主優待制度の拡充を発表したマツキヨココ＜3088＞などが物色されそうだ。一方、第1四半期営業利益が77.8％減となったリガク＜268A＞、第1四半期営業利益が46.7％減となった東建物＜8804＞、営業利益が前期75.1％増だが今期30.5％減予想と発表した三井金属＜5706＞、営業利益が前期63.0％増だが今期40.5％減予想と発表した三菱マ＜5711＞、営業利益が前期12.6％増だが今期34.9％減予想と発表した大和ハウス＜1925＞などは軟調な展開が想定される。《CS》
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