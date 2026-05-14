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前日に動いた銘柄 part2マクドナルド、ムトー精工、エクサウィザーズなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2マクドナルド、ムトー精工、エクサウィザーズなど
銘柄名<コード>13日終値⇒前日比
杏林製薬＜4569＞ 1373 -169
今期は大幅減益・減配見通しに。
日東紡績＜3110＞ 25790 -3210
今期業績見通しはコンセンサスを下回り。
ゼンショーHD＜7550＞ 8001 -988
今期2桁増見通しだがコンセンサス届かず。
青山商事＜8219＞ 696 -76
今期の実質減配見通しをマイナス視。
オークマ＜6103＞ 4760 -340
今期2ケタ増益見通しだがコンセンサス下振れ。
LIFULL＜2120＞ 182 -11
通期予想据え置きなどマイナス視も。
ソディック＜6143＞ 1747 -118
12日は決算発表後に上昇も。
SUMCO＜3436＞ 3505 -255
決算サプライズ限定的も利食い売りが優勢に。
塩野義製薬＜4507＞ 2978 -193
ガイダンスのコンセンサス比下振れマイナス視か。
日本精工＜6471＞ 1263.5 -115.5
NTNとの経営統合発表だが、統合ディスプレミアムを意識。
清水建設＜1803＞ 3127 -338
12日は場中発表の決算好感し大幅高。
TOKYO BASE＜3415＞ 334 -21
SMBC日興証券では投資判断を格下げ。
アルバック＜6728＞ 10440 -880
通期営業益予想を下方修正。
古河機械金属＜5715＞ 4075 -140
今期純利益は大幅減益見通しに。
FIG＜4392＞ 735 -135
連日の株価急伸で過熱警戒感。
セガサミーHD＜6460＞ 2176 -118
今期は市場予想を下回り減益予想に。
新光商事＜8141＞ 1575 -90
過熱感強い中で利食い売り集まる。
翻訳センター＜2483＞ 2193 +400
大幅な増配を材料視。
シリコンスタジオ＜3907＞ 720 +100
フィジカルAI事業本格始動と。
光ビジネス＜3948＞ 1090 +150
第1四半期は営業黒字転換。
あんしん保証<7183> 236 +50
ムニノバHDが257円でTOBを実施。
日新商事<7490> 2075 +400
TOB価格2210円にサヤ寄せ続く。
トーシンHD<9444> 217 +50
連日の株価急落受けたリバウンド狙い。
ムトー精工<7927> 2317 +400
大幅増益見通しや配当方針の変更で。
エフオン<9514> 424 +60
第3四半期累計経常益は通期計画超過。
マクドナルド<2702> 8590 +900
第1四半期はコンセンサス大きく上回る出足。
タカミヤ<2445> 433 +46
前期実績は従来計画上振れ。
ミナトHD<6862> 2930 -700
今期2ケタ減益見通しがネガティブインパクト。
abc<8783> 135 -40
会計監査人から辞任届を受領と発表。
テセック<6337> 2630 -625
今期のガイダンス水準がネガティブ視される。
ヒラノテクシード<6245> 1606 -359
前期は一転経常減益で着地。
データHR<3628> 600 +100
営業利益が前期0.22億円に対し今期4.00億円予想。
Finatext<4419> 1287 +32
営業利益が前期2.0倍・今期75.6％増予想。
WASHハウス<6537> 308 -38
第1四半期営業損益が0.70億円の赤字。
レナサイエンス<4889> 1421 +300
切除不能膵がんなど対象のPAI-1阻害薬の第2相医師主導治験開始。
VALUENEX<4422> 937 -145
12日大幅高の反動安。
ドリコム<3793> 458 +40
営業利益が前期3.6倍・今期2.4倍予想。
発行済株式数の5.3％上限の自社株買いも発表。
マイクロ波化学<9227> 854 -108
26年6月期業績予想を下方修正。
クリングル<4884> 425 +1
上期営業損益が5.15億円の赤字で12日売られる。13日は押し目買い優勢。
Chordia<190A> 137 -14
25日線を割り込み手仕舞い売り誘う。
エクサウィザーズ<4259> 911 +149
27年3月期営業利益44％増予想。配当実施も発表。《CS》
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