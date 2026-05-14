*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2マクドナルド、ムトー精工、エクサウィザーズなど

銘柄名<コード>13日終値⇒前日比

杏林製薬＜4569＞ 1373 -169

今期は大幅減益・減配見通しに。

日東紡績＜3110＞ 25790 -3210

今期業績見通しはコンセンサスを下回り。

ゼンショーHD＜7550＞ 8001 -988

今期2桁増見通しだがコンセンサス届かず。

青山商事＜8219＞ 696 -76

今期の実質減配見通しをマイナス視。

オークマ＜6103＞ 4760 -340

今期2ケタ増益見通しだがコンセンサス下振れ。

LIFULL＜2120＞ 182 -11

通期予想据え置きなどマイナス視も。

ソディック＜6143＞ 1747 -118

12日は決算発表後に上昇も。

SUMCO＜3436＞ 3505 -255

決算サプライズ限定的も利食い売りが優勢に。

塩野義製薬＜4507＞ 2978 -193

ガイダンスのコンセンサス比下振れマイナス視か。

日本精工＜6471＞ 1263.5 -115.5

NTNとの経営統合発表だが、統合ディスプレミアムを意識。

清水建設＜1803＞ 3127 -338

12日は場中発表の決算好感し大幅高。

TOKYO BASE＜3415＞ 334 -21

SMBC日興証券では投資判断を格下げ。

アルバック＜6728＞ 10440 -880

通期営業益予想を下方修正。

古河機械金属＜5715＞ 4075 -140

今期純利益は大幅減益見通しに。

FIG＜4392＞ 735 -135

連日の株価急伸で過熱警戒感。

セガサミーHD＜6460＞ 2176 -118

今期は市場予想を下回り減益予想に。

新光商事＜8141＞ 1575 -90

過熱感強い中で利食い売り集まる。

翻訳センター＜2483＞ 2193 +400

大幅な増配を材料視。

シリコンスタジオ＜3907＞ 720 +100

フィジカルAI事業本格始動と。

光ビジネス＜3948＞ 1090 +150

第1四半期は営業黒字転換。

あんしん保証<7183> 236 +50

ムニノバHDが257円でTOBを実施。

日新商事<7490> 2075 +400

TOB価格2210円にサヤ寄せ続く。

トーシンHD<9444> 217 +50

連日の株価急落受けたリバウンド狙い。

ムトー精工<7927> 2317 +400

大幅増益見通しや配当方針の変更で。

エフオン<9514> 424 +60

第3四半期累計経常益は通期計画超過。

マクドナルド<2702> 8590 +900

第1四半期はコンセンサス大きく上回る出足。

タカミヤ<2445> 433 +46

前期実績は従来計画上振れ。

ミナトHD<6862> 2930 -700

今期2ケタ減益見通しがネガティブインパクト。

abc<8783> 135 -40

会計監査人から辞任届を受領と発表。

テセック<6337> 2630 -625

今期のガイダンス水準がネガティブ視される。

ヒラノテクシード<6245> 1606 -359

前期は一転経常減益で着地。

データHR<3628> 600 +100

営業利益が前期0.22億円に対し今期4.00億円予想。

Finatext<4419> 1287 +32

営業利益が前期2.0倍・今期75.6％増予想。

WASHハウス<6537> 308 -38

第1四半期営業損益が0.70億円の赤字。

レナサイエンス<4889> 1421 +300

切除不能膵がんなど対象のPAI-1阻害薬の第2相医師主導治験開始。

VALUENEX<4422> 937 -145

12日大幅高の反動安。

ドリコム<3793> 458 +40

営業利益が前期3.6倍・今期2.4倍予想。

発行済株式数の5.3％上限の自社株買いも発表。

マイクロ波化学<9227> 854 -108

26年6月期業績予想を下方修正。

クリングル<4884> 425 +1

上期営業損益が5.15億円の赤字で12日売られる。13日は押し目買い優勢。

Chordia<190A> 137 -14

25日線を割り込み手仕舞い売り誘う。

エクサウィザーズ<4259> 911 +149

27年3月期営業利益44％増予想。配当実施も発表。《CS》