*18:17JST 13日の香港市場概況：ハンセン指数は小反発、半導体の上昇が指数をサポート

13日の香港市場はまちまち。主要90銘柄で構成されるハンセン指数が前日比40.53ポイント（0.15％）高の26388.44ポイントと小反発する一方、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧H株指数）は5.99ポイント（0.07％）安の8876.38ポイントと小幅ながら4日続落した。

ハンセン指数は前日の終値を挟んでもみ合った。14日からの米中首脳会談に期待感が高まり、買いはやや優勢。また、好業績銘柄や人工知能（AI）関連株には買いが入り、相場を下支えした。フードデリバリー事業の業況改善期待から京東集団が上昇し、競合の美団にも買いが波及した。半面、米関税政策や中東情勢を巡る不透明感が指数の上値を押さえた。

セクター別では、半導体などハイテク株の一角が急伸。瀾起科技（6809/HK）が21.3％高、英諾賽科（蘇州）科技（2577/HK）が19.3％高、蘇州貝克微電子（2149/HK）が12.5％高、兆易創新科技集団（3986/HK）が8.5％高と値を切り上げた。

また、非鉄金属銘柄も高い。佳キン国際資源投資（3858/HK）が9.8％高、五鉱資源（1208/HK）が4.9％高、新疆新キン鉱業（3833/HK）が3.2％高、江西銅業（358/HK）が2.0％高で引けた。

一方、製薬セクターが安い。英セキ智能（3696/HK）が7.5％安、四環医薬HD集団（460/HK）が4.3％安、三生製薬（1530/HK）が3.5％安で引けた。

中国本土市場も反発。主要指標の上海総合指数は前日比0.67％高の4242.57ポイントで取引を終了した。《AK》