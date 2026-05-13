*15:23JST ＣＲＩ・ミドルウェア---DSP Conceptsと提携、車両警告音技術を世界展開

ＣＲＩ・ミドルウェア＜3698＞は12日、オーディオ関連ソフトウェア技術を提供するDSP Concepts(本社：米国カリフォルニア州)と開発パートナーとして協力体制を構築すると発表した。DSP Conceptsのオーディオ開発プラットフォーム「Audio Weaver」と連携し、モビリティや音響製品向けに同社のサウンド技術提供を世界市場へ拡大する。

「Audio Weaver」は、SDV(Software Defined Vehicle)時代に対応したオーディオ開発プラットフォームで、多様なハードウェアやデバイスへの対応力を強みに世界の自動車メーカーから採用されている。大手自動車メーカー向け車載オーディオをはじめ、グローバル市場へ向けて多数量産されている点が特徴である。

本提携により、ＣＲＩのサウンド製品「CRI ADX(R)」が「Audio Weaver」内のモジュールとして利用可能となる。特にモビリティ向けサウンドソフトウェア「CRI ADX Automotive」の「タイムラグなく音を発する技術」と車両搭載実績が高く評価されており、車両警告音など即時性が求められる用途での採用拡大が期待できる。車内外のサウンドを統括する「CRI ADX Automotive」は、ゲーム向けサウンド技術をモビリティ向けに転用・拡張した製品で、2025年12月末時点で累計1,611万ライセンスが量産車両に搭載されている。

同社は、今回の連携を通じ、グローバル市場におけるサウンド技術展開を加速させるとしている。《KA》