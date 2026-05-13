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出来高変化率ランキング（13時台）～フィンテック、ニプロなどがランクイン

2026年5月13日 14:05

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記事提供元：フィスコ

*14:05JST 出来高変化率ランキング（13時台）～フィンテック、ニプロなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[5月13日　13:12　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜4263＞ サスメド　　　　　 　2142200 　174668.98　 254.10% -0.0869%
＜9514＞ EF－ON　　　　 　1157400 　53897.6　 240.77% 0.1291%
＜3556＞ リネットJPN　　 　285700 　41571.48　 217.80% 0.0471%
＜6696＞ トラースOP　　　 　573700 　33613.28　 204.97% 0.0583%
＜7537＞ 丸文　　　　　　　 　627100 　152597.88　 194.71% 0.0116%
＜4592＞ サンバイオ　　　　 　7974800 　3206456.04　 188.44% -0.0022%
＜7433＞ 伯東　　　　　　　 　373700 　301940.2　 180.54% 0.072%
＜8789＞ フィンテック　　　 　3388700 　100349.64　 160.48% 0.0538%
＜9284＞ カナディアン　　　 　1379 　26810.88　 158.07% -0.0065%
＜5036＞ 日ビジシス　　　　 　433200 　148753.88　 157.60% 0.1953%
＜8783＞ abc　　　　　　 　2913100 　86932.9　 156.08% -0.2285%
＜1945＞ 東京エネシス　　　 　1587200 　847699.82　 154.26% 0.2451%
＜4395＞ アクリート　　　　 　145300 　53470.82　 149.59% 0.0588%
＜8086＞ ニプロ　　　　　　 　2683900 　1138461.85　 140.08% 0.1157%
＜6472＞ NTN　　　　　　 　17158200 　2318652.824　 137.25% 0.1041%
＜180A＞ GX超長米　　　　 　194310 　42394.47　 136.34% -0.002%
＜8214＞ AOKIHD　　　 　802800 　359609.1　 132.66% 0.1572%
＜4272＞ 日化薬　　　　　　 　1444100 　801625.43　 132.55% 0.2114%
＜4259＞ エクサウィザー　　 　5799300 　1313060.58　 131.56% 0.1797%
＜8558＞ 東和銀　　　　　　 　612900 　204192.02　 131.08% 0.1187%
<4368> 扶桑化学　　　　　 　1986200 　2295811.1　 130.93% 0.119%
<5856> エルアイイエイチ　 　6110400 　38725　 127.68% 0%
<2815> アリアケ　　　　　 　173500 　321081.2　 124.62% 0.0883%
<1982> 日比谷　　　　　　 　370600 　325029.44　 124.57% 0.0563%
<4216> 旭有機材　　　　　 　206600 　330946　 120.11% 0.0102%
<2120> LIFULL　　　 　2265000 　119906.98　 118.34% -0.0569%
<7004> カナデビア　　　　 　3375800 　1479750.98　 116.60% 0.1253%
<7610> テイツー　　　　　 　918300 　51269.8　 113.05% 0.0291%
<166A> タスキHD　　　　 　1429300 　395442.5　 111.36% 0.0515%
<4419> Finatext　 　1841200 　792256.7　 107.54% 0.0438%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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