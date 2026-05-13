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出来高変化率ランキング（13時台）～フィンテック、ニプロなどがランクイン
*14:05JST 出来高変化率ランキング（13時台）～フィンテック、ニプロなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月13日 13:12 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜4263＞ サスメド 2142200 174668.98 254.10% -0.0869%
＜9514＞ EF－ON 1157400 53897.6 240.77% 0.1291%
＜3556＞ リネットJPN 285700 41571.48 217.80% 0.0471%
＜6696＞ トラースOP 573700 33613.28 204.97% 0.0583%
＜7537＞ 丸文 627100 152597.88 194.71% 0.0116%
＜4592＞ サンバイオ 7974800 3206456.04 188.44% -0.0022%
＜7433＞ 伯東 373700 301940.2 180.54% 0.072%
＜8789＞ フィンテック 3388700 100349.64 160.48% 0.0538%
＜9284＞ カナディアン 1379 26810.88 158.07% -0.0065%
＜5036＞ 日ビジシス 433200 148753.88 157.60% 0.1953%
＜8783＞ abc 2913100 86932.9 156.08% -0.2285%
＜1945＞ 東京エネシス 1587200 847699.82 154.26% 0.2451%
＜4395＞ アクリート 145300 53470.82 149.59% 0.0588%
＜8086＞ ニプロ 2683900 1138461.85 140.08% 0.1157%
＜6472＞ NTN 17158200 2318652.824 137.25% 0.1041%
＜180A＞ GX超長米 194310 42394.47 136.34% -0.002%
＜8214＞ AOKIHD 802800 359609.1 132.66% 0.1572%
＜4272＞ 日化薬 1444100 801625.43 132.55% 0.2114%
＜4259＞ エクサウィザー 5799300 1313060.58 131.56% 0.1797%
＜8558＞ 東和銀 612900 204192.02 131.08% 0.1187%
<4368> 扶桑化学 1986200 2295811.1 130.93% 0.119%
<5856> エルアイイエイチ 6110400 38725 127.68% 0%
<2815> アリアケ 173500 321081.2 124.62% 0.0883%
<1982> 日比谷 370600 325029.44 124.57% 0.0563%
<4216> 旭有機材 206600 330946 120.11% 0.0102%
<2120> LIFULL 2265000 119906.98 118.34% -0.0569%
<7004> カナデビア 3375800 1479750.98 116.60% 0.1253%
<7610> テイツー 918300 51269.8 113.05% 0.0291%
<166A> タスキHD 1429300 395442.5 111.36% 0.0515%
<4419> Finatext 1841200 792256.7 107.54% 0.0438%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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