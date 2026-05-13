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「株式」ADR日本株ランキング～やや売り優勢、シカゴは大阪日中比75円高の62575円
*09:00JST 「株式」ADR日本株ランキング～やや売り優勢、シカゴは大阪日中比75円高の62575円
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル157.59円換算）で、ファナック＜6902＞、オリックス＜8411＞、ディスコ＜6146＞などが下落し、やや売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比75円高の62575円。
米国株式市場はまちまち。ダウ平均は56.09ドル高の49760.56ドル、ナスダックは185.93ポイント安の26088.20で取引を終了した。中東緊張を背景とした原油価格の上昇に加え、コア消費者物価指数（CPI）が予想以上に加速し、インフレを警戒し、寄り付き後、下落。長期金利の上昇が嫌気され、ナスダックは、続落した。一方、ダウは終盤にかけプラスに持ち直し、まちまちで、終了した。
12日のニューヨーク外為市場でドル・円は157円48銭から157円76銭まで上昇し、157円62銭で引けた。米4月コア消費者物価指数（CPI）が予想以上に加速、さらに、中東情勢の緊張を受けた原油高によりインフレ懸念が一段と強まり、長期金利上昇に伴うドル買いが優勢となった。ユーロ・ドルは1.1751ドルから1.1722ドルまで下落し、1.1740ドルで引けた。ユーロ・円は185円13銭から184円87銭まで下落した。
NY原油先物6月限は続伸（NYMEX原油6月限終値：102.18 ↑4.11）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物6月限は、前営業日比＋4.11ドル（＋4.19％）の102.18ドルで通常取引を終了した。
「ADR上昇率上位5銘柄」（12日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
7532 (DQJCY) オリンパス 10.69 1685 144.5 9.3
8
9432 (NTTYY) KDDI 16.97 2674 144.5 5.7
1
7203 (TM.N) アイシン精機 15.40 2427 117 5.0
6
2801 (KIKOY) キッコーマン 18.40 1450 67 4.8
4
6367 (DKILY) ダイキン工業 16.03 25262 1152 4.7
8
「ADR下落率上位5銘柄」（12日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
4507 (SGIOY) 塩野義製薬 8.79 2770 -401 -12.6
5
6594 (NJDCY) 日本電産 4.15 2616 -213 -7.5
3
5802 (SMTOY) 住友電気工業 71.74 11306 -344 -2.9
5
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 18.53 5840 -147 -2.4
6
■そのたADR（12日）
7203 (TM.N) アイシン精機 15.40 0.31 2427 11
7
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.18 0.18 5657 4
4
8035 (TOELY) 住友商事 47.19 1.22 7437
9
6758 (SONY.N) TDK 18.73 -0.13 2952 -
9
9432 (NTTYY) KDDI 16.97 0.93 2674 144.
5
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.01 0.04 949 20.
1
6501 (HTHIY) 日立製作所 31.37 -0.06 4944 7
6
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 18.53 -0.17 5840 -14
7
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -3.29 4857 15
2
4063 (SHECY) 信越化学工業 23.78 -0.39 7495 -2
5
8001 (ITOCY) 丸紅 350.82 3.25 5529
9
8316 (SMFG.N) みずほFG 8.85 0.04 6973
3
8031 (MITSY) 東京エレク 163.57 -5.07 51554 -60
6
6098 (RCRUY) リクルートHD 10.00 0.00 7880 30
7
4568 (DSNKY) 第一三共 17.29 0.24 2725 -1
3
9433 (KDDIY) 関西電力 7.56 0.00 2383 2.
5
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.95 0.30 1020 -102
6
8766 (TKOMY) 三井不動産 31.90 -0.10 1676 1.
5
7267 (HMC.N) スズキ 45.02 -0.64 1774 -
7
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 19.16 -0.48 6039 -1
9
6902 (DNZOY) ファナック 24.48 0.31 7716 -3
4
4519 (CHGCY) 中外製薬 24.70 -0.62 7785 -
9
4661 (OLCLY) オリエンランド 13.79 -0.17 2173 -9.
5
8411 (MFG.N) オリックス 37.64 0.90 5932 -5
4
6367 (DKILY) ダイキン工業 16.03 0.57 25262 115
2
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.42 0.06 5175
7
7741 (HOCPY) キヤノン 26.20 0.01 4129 1
8
6503 (MIELY) 三菱電機 80.65 -2.51 6355 -1
8
6981 (MRAAY) 日東電工 19.54 -0.29 3079 -
9
7751 (CAJPY) 任天堂 11.34 0.27 7148 -3
1
6273 (SMCAY) SMC 26.78 0.39 84405 -15
5
7182 (JPPTY) 日産自動車 4.43 -0.07 349 -0.
5
6146 (DSCSY) ディスコ 45.60 -1.50 71861 -93
9
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 11.90 -0.25 1875 -
4
8053 (SSUMY) 三菱商事 35.05 1.40 5524 2
4
6702 (FJTSY) 富士通 20.84 -0.35 3284 -2
3
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 132.61 21.01 20898 46
8
5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.33 -0.16 3256 -1
8
6178 (JPPHY) 日本郵政 12.61 0.63 1987 7
6
8002 (MARUY) 三井物産 746.40 23.39 5881 1
3
6723 (RNECY) ルネサス 11.73 0.53 3697 -5
3
6954 (FANUY) 京セラ 18.13 -0.23 2857 9.
5
8725 (MSADY) 第一生命HD 18.84 0.06 1484
5
8801 (MTSFY) 三菱地所 28.66 0.06 4517
2
6301 (KMTUY) 小松製作所 42.31 -0.20 6668 2
3
4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.44 0.72 3290 -1
0
6594 (NJDCY) 日本電産 4.15 -0.20 2616 -21
3
6857 (ATEYY) シスメックス 8.18 -0.21 1289 -1
4
4543 (TRUMY) テルモ 12.16 -0.23 1916 -5.
5
8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.34 -0.05 1472 3.
5
（時価総額上位50位、1ドル157.59円換
算）《AN》
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