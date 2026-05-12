ボルボ「XC40」のアンバサダーに俳優の杏を起用

ボルボ・カー・ジャパンは、コンパクトSUV「XC40」の新たなブランドコミュニケーション施策として、俳優の 杏をアンバサダーに起用した。あわせて、新テレビCMシリーズ「人を思いやる、あなたへ。」の第1弾“安心を選ぶ”篇の放映を5月11日より開始した。

今回の起用について同社は、杏さんが環境問題や社会課題への関心を持ち、エシカルなライフスタイルを発信している点に加え、WFP（国連世界食糧計画）を通じた支援活動などに取り組んでいる姿勢が、ボルボブランドの価値観と重なったと説明している。また、家族との時間を大切にするライフスタイルも、XC40ユーザー像と合致したという。

新CMでは、杏さんが家族や愛犬とともにXC40で街中をドライブする日常を描写。ボルボが長年掲げてきた“安全”への思想をベースに、単なる安全装備の訴求ではなく、「人を思いやる気持ち」が安心・安全につながるというメッセージを表現している。

CMに登場するXC40は、日本市場におけるボルボの主力SUVモデル。扱いやすいボディサイズと北欧デザイン、先進運転支援機能などを特徴としており、都市部での使いやすさと高い安全性を両立している。ボルボではXC40を「My Safety Space」と位置付け、乗員だけでなく周囲の歩行者なども含めた安全性を重視している。

撮影現場では、杏さんが娘役の子どもや犬と自然に触れ合う様子が印象的だったという。運転席で待機中に思わず居眠りをしてしまう場面もあったほか、自身が幼少期にボルボ車に乗っていた思い出を語るなど、ブランドへの親近感ものぞかせた。

また、XC40にはシリーズ唯一のAWD仕様となる特別仕様車「Ultra B4 AWD Selection」も追加されており、ブランド訴求と商品強化を同時に進める構えだ。ボルボ・カー・ジャパンは、安心感やサステナビリティを重視するブランドイメージを強化しながら、XC40の販売拡大につなげたい考えだ。