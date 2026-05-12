日産「クリッパー バン」「クリッパー リオ」を一部仕様向上、安全装備強化

Nissan Motorは、軽商用車「クリッパー バン」および軽乗用車「クリッパー リオ」を一部仕様向上し、5月11日より発売した。内外装デザインの刷新に加え、先進安全装備の充実を図った。

今回の改良では、両モデルともに「車線逸脱防止支援システム」や「標識認識機能」を新たに採用。さらに、「インテリジェント エマージェンシーブレーキ」や「踏み間違い衝突防止アシスト」の性能向上を実施し、全車に先進安全装備を標準化した。商用用途から日常利用、レジャーまで幅広いシーンでの安全性向上を図る。

エクステリアでは、フロントバンパー形状を変更したほか、フロントグリルをブラック基調のデザインへ刷新。ドアミラーもブラック塗装とすることで、より引き締まった印象を与えるデザインに進化した。

インテリア面では、デジタルスピードメーターを新採用し、シート生地を含む内装色をブラックで統一。先進性と質感向上を両立した。クリッパー リオでは、フロントガラスとフロントドアガラスの熱吸収率を高めたほか、ステアリングヒーターを全車標準装備として快適性を強化している。

また、クリッパー リオには新色「マジェスティックディープグレー」を追加。商品力向上により、ファミリー層やアウトドアユーザーへの訴求力を高める。

価格はクリッパー バンが145万4200円から216万7000円、クリッパー リオが213万5100円から236万2800円。