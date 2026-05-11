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日経平均は続落、ソフトバンクGとアドバンテの2銘柄で約400円押し下げ

2026年5月11日 12:42

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記事提供元：フィスコ

*12:42JST 日経平均は続落、ソフトバンクGとアドバンテの2銘柄で約400円押し下げ
11日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり131銘柄、値下がり93銘柄、変わらず1銘柄となった。

日経平均は続落。226.81円安の62486.84円（出来高概算14億6015万株）で前場の取引を終えている。8日の米国市場でダウ平均は12.19ドル高の49609.16ドル、ナスダックは440.88ポイント高の26247.08で取引を終了。雇用統計の安定した結果を受け、労働市場や経済に楽観的見方が強まり、寄り付き後、上昇。中東情勢への懸念は存続していたものの、半導体株などが強く、ナスダックは終日堅調に推移し過去最高値を更新した。ダウは失速するも終盤にかけて持ち直し終了した。米株式市場の動向を横目に、5月11日の日経平均は前営業日比489.79円高の63203.44円と反発でスタートした。朝方の買い一巡後は上げ幅を縮小してマイナス圏に転落、続落して前場の取引を終了した。トランプ米大統領は、戦闘終結に向けた米側の提案に対するイランの回答について「まったく受け入れられない」と自身のSNSに投稿したと報じられている。引き続き中東情勢には不透明感があるものの、東京市場も米国市場の流れを受けて、値がさハイテク株主導での上昇を見せ、日経平均は7日につけていた取引時間中の最高値を更新した。

値下がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞、同2位はアドバンテ＜6857＞となり、2銘柄で日経平均を約400円押し下げた。また、日経平均構成銘柄の下落率トップは任天堂＜7974＞で7.62％安、同2位はIHI＜7013＞で7.54％安だった。

一方、値上がり寄与トップはキオクシアHD＜285A＞、同2位はコナミG＜9766＞となり、2銘柄で日経平均を約148円押し上げた。また、日経平均構成銘柄の上昇率トップはコナミG＜9766＞で10.90％高、同2位は味の素＜2802＞で9.34％高だった。


*11:30現在


日経平均株価　　62486.84(-226.81)

値上がり銘柄数　131(寄与度+483.45)
値下がり銘柄数　93(寄与度-710.26)
変わらず銘柄数　1

○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜285A＞　キオクシアHD　　　　 47850　　3360　 78.84
＜9766＞　コナミG　　　　　　　21215　　2085　 69.89
＜6758＞　ソニーG　　　　　　　 3386　　 272　 45.59
＜2802＞　味の素　　　　　　　　5500　　 470　 31.51
＜5803＞　フジクラ　　　　　　　6709　　 127　 25.54
＜6762＞　TDK　　　　　　　　2955　　31.5　 15.84
＜8015＞　豊田通商　　　　　　　6892　　 149　 14.98
＜4063＞　信越化　　　　　　　　7554　　　74　 12.40
＜2914＞　JT　　　　　　　　　　6105　　 336　 11.26
＜9843＞　ニトリHD　　　　　　　2376　　 132　 11.06
＜8031＞　三井物産　　　　　　　5672　　 112　　7.51
＜5706＞　三井金属鉱業　　　　 52150　　2150　　7.21
＜8766＞　東京海上HD　　　　　　7171　　 141　　7.09
＜6506＞　安川電機　　　　　　　6553　　 186　　6.24
＜6954＞　ファナック　　　　　　7551　　　36　　6.03
＜6971＞　京セラ　　　　　　　　2837　　22.5　　6.03
<8591>　オリックス　　　　　　5455　　 178　　5.97
<6981>　村田製作所　　　　　　5918　　　68　　5.47
<4568>　第一三共　　　　　　　2644　　　48　　4.83
<4519>　中外製薬　　　　　　　7947　　　47　　4.73


○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　 5794　　-337 -271.13
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 29350　　-535 -129.13
<9983>　ファーストリテ　　　 73870　 -1130　-90.91
＜7974＞　任天堂　　　　　　　　7083　　-584　-19.58
<8035>　東エレク　　　　　　 52310　　-140　-14.08
<6098>　リクルートHD　　　　　7700　　-122　-12.27
<4062>　イビデン　　　　　　 15345　　-170　-11.40
<7203>　トヨタ自動車　　　　　2855　　 -58　 -9.72
<6146>　ディスコ　　　　　　 73640　 -1360　 -9.12
<6367>　ダイキン工業　　　　 24310　　-240　 -8.05
<8058>　三菱商事　　　　　　　5181　　 -68　 -6.84
<7741>　HOYA　　　　　　 27070　　-400　 -6.70
<6861>　キーエンス　　　　　 82190　 -1980　 -6.64
<5713>　住友金属鉱山　　　　 10235　　-380　 -6.37
<6976>　太陽誘電　　　　　　　6481　　-182　 -6.10
<2282>　日本ハム　　　　　　　6236　　-332　 -5.56
<6988>　日東電工　　　　　　　3125　　 -33　 -5.53
＜7013＞　IHI　　　　　　　2828.5　-230.5　 -5.41
<7011>　三菱重工業　　　　　　4356　　-154　 -5.16
<8001>　伊藤忠商事　　　　　1980.5　 -29.5　 -4.94《CS》

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