*12:42JST 日経平均は続落、ソフトバンクGとアドバンテの2銘柄で約400円押し下げ

11日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり131銘柄、値下がり93銘柄、変わらず1銘柄となった。

日経平均は続落。226.81円安の62486.84円（出来高概算14億6015万株）で前場の取引を終えている。8日の米国市場でダウ平均は12.19ドル高の49609.16ドル、ナスダックは440.88ポイント高の26247.08で取引を終了。雇用統計の安定した結果を受け、労働市場や経済に楽観的見方が強まり、寄り付き後、上昇。中東情勢への懸念は存続していたものの、半導体株などが強く、ナスダックは終日堅調に推移し過去最高値を更新した。ダウは失速するも終盤にかけて持ち直し終了した。米株式市場の動向を横目に、5月11日の日経平均は前営業日比489.79円高の63203.44円と反発でスタートした。朝方の買い一巡後は上げ幅を縮小してマイナス圏に転落、続落して前場の取引を終了した。トランプ米大統領は、戦闘終結に向けた米側の提案に対するイランの回答について「まったく受け入れられない」と自身のSNSに投稿したと報じられている。引き続き中東情勢には不透明感があるものの、東京市場も米国市場の流れを受けて、値がさハイテク株主導での上昇を見せ、日経平均は7日につけていた取引時間中の最高値を更新した。

値下がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞、同2位はアドバンテ＜6857＞となり、2銘柄で日経平均を約400円押し下げた。また、日経平均構成銘柄の下落率トップは任天堂＜7974＞で7.62％安、同2位はIHI＜7013＞で7.54％安だった。

一方、値上がり寄与トップはキオクシアHD＜285A＞、同2位はコナミG＜9766＞となり、2銘柄で日経平均を約148円押し上げた。また、日経平均構成銘柄の上昇率トップはコナミG＜9766＞で10.90％高、同2位は味の素＜2802＞で9.34％高だった。



*11:30現在



日経平均株価 62486.84(-226.81)

値上がり銘柄数 131(寄与度+483.45)

値下がり銘柄数 93(寄与度-710.26)

変わらず銘柄数 1

○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜285A＞ キオクシアHD 47850 3360 78.84

＜9766＞ コナミG 21215 2085 69.89

＜6758＞ ソニーG 3386 272 45.59

＜2802＞ 味の素 5500 470 31.51

＜5803＞ フジクラ 6709 127 25.54

＜6762＞ TDK 2955 31.5 15.84

＜8015＞ 豊田通商 6892 149 14.98

＜4063＞ 信越化 7554 74 12.40

＜2914＞ JT 6105 336 11.26

＜9843＞ ニトリHD 2376 132 11.06

＜8031＞ 三井物産 5672 112 7.51

＜5706＞ 三井金属鉱業 52150 2150 7.21

＜8766＞ 東京海上HD 7171 141 7.09

＜6506＞ 安川電機 6553 186 6.24

＜6954＞ ファナック 7551 36 6.03

＜6971＞ 京セラ 2837 22.5 6.03

<8591> オリックス 5455 178 5.97

<6981> 村田製作所 5918 68 5.47

<4568> 第一三共 2644 48 4.83

<4519> 中外製薬 7947 47 4.73



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9984＞ ソフトバンクG 5794 -337 -271.13

＜6857＞ アドバンテ 29350 -535 -129.13

<9983> ファーストリテ 73870 -1130 -90.91

＜7974＞ 任天堂 7083 -584 -19.58

<8035> 東エレク 52310 -140 -14.08

<6098> リクルートHD 7700 -122 -12.27

<4062> イビデン 15345 -170 -11.40

<7203> トヨタ自動車 2855 -58 -9.72

<6146> ディスコ 73640 -1360 -9.12

<6367> ダイキン工業 24310 -240 -8.05

<8058> 三菱商事 5181 -68 -6.84

<7741> HOYA 27070 -400 -6.70

<6861> キーエンス 82190 -1980 -6.64

<5713> 住友金属鉱山 10235 -380 -6.37

<6976> 太陽誘電 6481 -182 -6.10

<2282> 日本ハム 6236 -332 -5.56

<6988> 日東電工 3125 -33 -5.53

＜7013＞ IHI 2828.5 -230.5 -5.41

<7011> 三菱重工業 4356 -154 -5.16

<8001> 伊藤忠商事 1980.5 -29.5 -4.94《CS》