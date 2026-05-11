*10:10JST 出来高変化率ランキング（9時台）～東京きらぼし、サンワテクノスなどがランクイン

東京きらぼし＜7173＞がランクイン（9時29分時点）。急落。前週末取引終了後に、26年3月期決算を発表した。経常利益は604億円（前期比45.1％増）。従来予想は470億円だった。27年3月期経常利益は586億円（前期比3.1％減）予想。前期は従来予想を上回ったが、今期減益予想がいた家されているようだ。なお、6月30日を基準日として1株を8株に分割することも発表している。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [5月11日 9:29 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜495A＞ OneJ7－10 450 15.821 324.49% -0.0007%

＜9365＞ トレーディア 3100 631.56 222.31% -0.0046%

＜8005＞ スクロール 664700 182058.62 207.39% 0.1208%

＜8225＞ タカチホ 600 276 201.72% 0.0144%

＜7509＞ アイエーG 2200 2129.2 159.02% 0.0265%

＜2568＞ 上場NSQ 89582 184884.086 142.38% 0.0194%

＜5994＞ ファインシンター 37800 13901.4 141.82% -0.0747%

＜8137＞ サンワテクノス 167300 164232.8 139.36% 0.215%

＜7985＞ ネポン 6500 1991.34 135.36% -0.0011%

＜4572＞ カルナバイオ 161500 18396.6 134.56% 0.1557%

＜6882＞ 三社電機 231700 92057.64 100.18% 0.1146%

＜8045＞ 横丸魚 600 289.92 99.88% -0.0012%

＜9029＞ ヒガシHD 36400 24461.88 98.15% 0.105%

＜534A＞ NZMNQ100 560 431.763 95.69% 0.065%

＜4674＞ クレスコ 197900 118173.96 93.31% 0.1821%

＜7089＞ フォースタ 85500 48201.5 86.88% 0.1677%

＜1436＞ グリーンエナシ 261800 189192.06 78.97% 0.1706%

＜3810＞ サイバーSHD 3964700 486195.3 74.78% 0.158%

＜3878＞ 巴川コーポ 78300 28972.18 73.95% 0.0308%

<8798> アドバンスク 104500 10124.92 72.81% -0.079%

<7110> クラシコム 14500 13358.84 72.34% 0.0181%

<6466> TVE 24100 66931.7 66.88% 0.0404%

<3915> テラスカイ 149700 148164.58 62.56% 0.1084%

<6518> 三相電機 13300 10021.06 59.97% 0.0218%

<7725> インタアクション 202600 276663.56 55.03% 0.2132%

<6384> 昭和真空 17700 19279.74 50.94% 0.0313%

<6633> CGSHD 11100 2093.62 48.88% 0%

＜7173＞ きらぼし 249100 1727627.8 34.64% -0.0992%

<7291> 日プラスト 122000 34762.24 33.95% 0.0105%

<0> 0 0 0 0% 0%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》