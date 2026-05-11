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出来高変化率ランキング（9時台）～東京きらぼし、サンワテクノスなどがランクイン

2026年5月11日 10:10

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記事提供元：フィスコ

*10:10JST 出来高変化率ランキング（9時台）～東京きらぼし、サンワテクノスなどがランクイン
東京きらぼし＜7173＞がランクイン（9時29分時点）。急落。前週末取引終了後に、26年3月期決算を発表した。経常利益は604億円（前期比45.1％増）。従来予想は470億円だった。27年3月期経常利益は586億円（前期比3.1％減）予想。前期は従来予想を上回ったが、今期減益予想がいた家されているようだ。なお、6月30日を基準日として1株を8株に分割することも発表している。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[5月11日　9:29　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜495A＞ OneJ7－10　 450 　15.821　 324.49% -0.0007%
＜9365＞ トレーディア　　　　3100 　631.56　 222.31% -0.0046%
＜8005＞ スクロール　　　　　664700 　182058.62　 207.39% 0.1208%
＜8225＞ タカチホ　　　　　　600 　276　 201.72% 0.0144%
＜7509＞ アイエーG　　　　　2200 　2129.2　 159.02% 0.0265%
＜2568＞ 上場NSQ　　　　　89582 　184884.086　 142.38% 0.0194%
＜5994＞ ファインシンター　　37800 　13901.4　 141.82% -0.0747%
＜8137＞ サンワテクノス　　　167300 　164232.8　 139.36% 0.215%
＜7985＞ ネポン　　　　　　　6500 　1991.34　 135.36% -0.0011%
＜4572＞ カルナバイオ　　　　161500 　18396.6　 134.56% 0.1557%
＜6882＞ 三社電機　　　　　　231700 　92057.64　 100.18% 0.1146%
＜8045＞ 横丸魚　　　　　　　600 　289.92　 99.88% -0.0012%
＜9029＞ ヒガシHD　　　　　36400 　24461.88　 98.15% 0.105%
＜534A＞ NZMNQ100　　560 　431.763　 95.69% 0.065%
＜4674＞ クレスコ　　　　　　197900 　118173.96　 93.31% 0.1821%
＜7089＞ フォースタ　　　　　85500 　48201.5　 86.88% 0.1677%
＜1436＞ グリーンエナシ　　　261800 　189192.06　 78.97% 0.1706%
＜3810＞ サイバーSHD　　　3964700 　486195.3　 74.78% 0.158%
＜3878＞ 巴川コーポ　　　　　78300 　28972.18　 73.95% 0.0308%
<8798> アドバンスク　　　　104500 　10124.92　 72.81% -0.079%
<7110> クラシコム　　　　　14500 　13358.84　 72.34% 0.0181%
<6466> TVE　　　　　　　24100 　66931.7　 66.88% 0.0404%
<3915> テラスカイ　　　　　149700 　148164.58　 62.56% 0.1084%
<6518> 三相電機　　　　　　13300 　10021.06　 59.97% 0.0218%
<7725> インタアクション　　202600 　276663.56　 55.03% 0.2132%
<6384> 昭和真空　　　　　　17700 　19279.74　 50.94% 0.0313%
<6633> CGSHD　　　　　11100 　2093.62　 48.88% 0%
＜7173＞ きらぼし　　　　　　249100 　1727627.8　 34.64% -0.0992%
<7291> 日プラスト　　　　　122000 　34762.24　 33.95% 0.0105%
<0> 0　　　　　　　　　0 　0　 0% 0%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》

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