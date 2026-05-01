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象印マホービンなど／来週の買い需要
[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 ＜3042＞ ;セキュアヴェ;922%;112500;3.32;296;2 ＜2936＞ ;ベースフード;646%;142700;18.40;311;-1 ＜3744＞ ;サイオス;332%;19900;5.42;441;0 ＜3329＞ ;東和フード;220%;33000;0.25;2070;-37 ＜7035＞ ;ａｎｆａｃ;163%;40500;2.96;219;-2 ＜4499＞ ;Speee;148%;76400;3.19;2462;-80 ＜6046＞ ;リンクバル;125%;82500;4.09;156;-2 ＜8996＞ ;ハウスフリー;109%;1200;19.20;1008;-16 ＜3028＞ ;アルペン;105%;324900;0.20;1967;-39 ＜7416＞ ;はるやまＨＤ;104%;2500;2.40;704;1 ＜9552＞ ;クオンツ総研HD;100%;176000;8.83;638;-14 ＜2678＞ ;アスクル;97%;405300;2.68;1172;7 ＜3475＞ ;グッドコムＡ;93%;199800;0.37;1476;-61 ＜7378＞ ;アシロ;82%;18300;5.46;1946;-30 ＜3996＞ ;サインポスト;77%;7100;3.02;216;-3 ＜7965＞ ;象印マホービン;72%;113900;0.05;1570;-46 ＜6078＞ ;バリューＨＲ;64%;29400;0.57;1396;-79 ＜155A＞ ;情報戦略;64%;21900;3.41;801;-6 ＜3058＞ ;三洋堂ＨＤ;63%;1000;1.74;696;6 ＜2910＞ ;ロックフィルド;62%;79400;0.13;1297;-41
[コメント]象印マホービン＜7965＞は、信用倍率0.05倍台で売り長となっている。《FA》
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