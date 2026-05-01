*12:39JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は3日ぶり反発、東エレクが1銘柄で約371円分押し上げ

5月1日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり104銘柄、値下がり119銘柄、変わらず2銘柄となった。

日経平均は反発。391.12円高の59676.04円（出来高概算11億1747万株）で前場の取引を終えている。

前日4月30日の米国株式市場は上昇。ダウ平均は790.33ドル高の49652.14ドル、ナスダックは219.07ポイント高の24892.31で取引を終了した。労働市場が底堅く、経済の堅調な指標を受けて寄り付き後、上昇。原油価格が高値を更新後に下落し、また、長期金利の低下で投資家心理が改善し上昇した。また、主要企業決算への期待を受けた買いに終盤にかけ上げ幅を拡大、ナスダックは過去最高値を更新した。

米株式市場の動向を横目に、5月1日の日経平均は94.20円高の59379.12円と3日ぶり反発して取引を開始した。その後もプラス圏で推移したが、上げ幅を広げる動きは限定的だった。原油価格が下落し、米長期金利が低下したことが東京市場で安心感となった。また、日経平均は昨日までの続落で1250円ほど下落しており、押し目待ちや自律反発狙いの買いが入りやすかった。さらに、国内主要企業の3月決算発表が進む中、好決算・好業績銘柄への物色意欲が株価を下支えした。

個別では、東エレク＜8035＞、ソフトバンクG＜9984＞、豊田通商＜8015＞、中外薬＜4519＞、ダイキン＜6367＞、京セラ＜6971＞、TOTO＜5332＞、キーエンス＜6861＞、スクリン＜7735＞、第一三共＜4568＞、良品計画＜7453＞、ファーストリテ＜9983＞、日東電＜6988＞、イオン＜8267＞、ニトリHD＜9843＞などの銘柄が上昇。

一方、アドバンテス＜6857＞、TDK＜6762＞、キオクシアHD＜285A＞、フジクラ＜5803＞、KDDI＜9433＞、レーザーテク<6920>、イビデン<4062>、HOYA<7741>、味の素<2802>、大塚HD<4578>、太陽誘電<6976>、ファナック<6954>、信越化<4063>、アルプスアル<6770>、日電硝<5214>などの銘柄が下落。

業種別では、空運業、陸運業、金属製品などが上昇した一方で、電気・ガス業、証券・商品先物取引業、鉱業などが下落した。

値上がり寄与トップは東エレク＜8035＞となり1銘柄で日経平均を約371円押し上げた。同2位はソフトバンクG＜9984＞となり、豊田通商＜8015＞、ダイキン＜6367＞、中外薬＜4519＞、京セラ＜6971＞、ファーストリテ＜9983＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約53円押し下げた。同2位はTDK＜6762＞となり、キオクシアHD＜285A＞、レーザーテック<6920>、フジクラ＜5803＞、KDDI＜9433＞、HOYA<7741>などがつづいた。

*11:30現在

日経平均株価 59676.04(+391.12)

値上がり銘柄数 104(寄与度+838.05)

値下がり銘柄数 119(寄与度-446.93)

変わらず銘柄数 2



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜8035＞ 東エレク 48080 3690 371.09

＜9984＞ ソフトバンクG 5390 171 137.57

＜8015＞ 豊田通商 6792 691 69.49

＜6367＞ ダイキン工業 23075 1110 37.21

＜4519＞ 中外製薬 8460 344 34.59

＜6971＞ 京セラ 2799.5 89 23.87

＜9983＞ ファーストリテ 73850 260 20.92

＜5332＞ TOTO 6425 1000 16.76

＜6861＞ キーエンス 75220 3920 13.14

＜7735＞ SCREEN 10585 355 9.52

＜7453＞ 良品計画 3692 75 5.03

＜8267＞ イオン 1559 49 4.93

＜6988＞ 日東電工 3026 28.5 4.78

＜4568＞ 第一三共 2635.5 47 4.73

＜9843＞ ニトリHD 2268.5 52 4.36

<7911> TOPPAN 4907 257 4.31

<5333> NGK 5086 125 4.19

<6098> リクルートHD 7344 41 4.12

<7733> オリンパス 1576 29.5 3.96

<9766> コナミG 19015 115 3.86

○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 28040 -220 -53.10

＜6762＞ TDK 2800 -90.5 -45.51

＜285A＞ キオクシアHD 36280 -1280 -30.04

<6920> レーザーテック 40970 -1720 -23.06

＜5803＞ フジクラ 5864 -107 -21.52

＜9433＞ KDDI 2535.5 -47 -18.91

<7741> HOYA 28310 -790 -13.24

<4062> イビデン 13285 -195 -13.07

<4063> 信越化 7169 -77 -12.91

<4578> 大塚HD 11050 -350 -11.73

<2802> 味の素 4916 -174 -11.67

<6976> 太陽誘電 6052 -340 -11.40

<8058> 三菱商事 4893 -97 -9.75

<6770> アルプスアルパイン 2087.5 -279 -9.35

<6954> ファナック 6821 -54 -9.05

<5214> 日本電気硝子 7294 -851 -8.56

<6146> ディスコ 72770 -1240 -8.31

<8031> 三井物産 5783 -113 -7.58

<5802> 住友電気工業 9967 -223 -7.48

<4704> トレンドマイクロ 5267 -209 -7.01《FA》