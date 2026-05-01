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日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は3日ぶり反発、東エレクが1銘柄で約371円分押し上げ

2026年5月1日 12:39

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記事提供元：フィスコ

*12:39JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は3日ぶり反発、東エレクが1銘柄で約371円分押し上げ
5月1日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり104銘柄、値下がり119銘柄、変わらず2銘柄となった。

日経平均は反発。391.12円高の59676.04円（出来高概算11億1747万株）で前場の取引を終えている。

前日4月30日の米国株式市場は上昇。ダウ平均は790.33ドル高の49652.14ドル、ナスダックは219.07ポイント高の24892.31で取引を終了した。労働市場が底堅く、経済の堅調な指標を受けて寄り付き後、上昇。原油価格が高値を更新後に下落し、また、長期金利の低下で投資家心理が改善し上昇した。また、主要企業決算への期待を受けた買いに終盤にかけ上げ幅を拡大、ナスダックは過去最高値を更新した。

米株式市場の動向を横目に、5月1日の日経平均は94.20円高の59379.12円と3日ぶり反発して取引を開始した。その後もプラス圏で推移したが、上げ幅を広げる動きは限定的だった。原油価格が下落し、米長期金利が低下したことが東京市場で安心感となった。また、日経平均は昨日までの続落で1250円ほど下落しており、押し目待ちや自律反発狙いの買いが入りやすかった。さらに、国内主要企業の3月決算発表が進む中、好決算・好業績銘柄への物色意欲が株価を下支えした。

個別では、東エレク＜8035＞、ソフトバンクG＜9984＞、豊田通商＜8015＞、中外薬＜4519＞、ダイキン＜6367＞、京セラ＜6971＞、TOTO＜5332＞、キーエンス＜6861＞、スクリン＜7735＞、第一三共＜4568＞、良品計画＜7453＞、ファーストリテ＜9983＞、日東電＜6988＞、イオン＜8267＞、ニトリHD＜9843＞などの銘柄が上昇。

一方、アドバンテス＜6857＞、TDK＜6762＞、キオクシアHD＜285A＞、フジクラ＜5803＞、KDDI＜9433＞、レーザーテク<6920>、イビデン<4062>、HOYA<7741>、味の素<2802>、大塚HD<4578>、太陽誘電<6976>、ファナック<6954>、信越化<4063>、アルプスアル<6770>、日電硝<5214>などの銘柄が下落。

業種別では、空運業、陸運業、金属製品などが上昇した一方で、電気・ガス業、証券・商品先物取引業、鉱業などが下落した。

値上がり寄与トップは東エレク＜8035＞となり1銘柄で日経平均を約371円押し上げた。同2位はソフトバンクG＜9984＞となり、豊田通商＜8015＞、ダイキン＜6367＞、中外薬＜4519＞、京セラ＜6971＞、ファーストリテ＜9983＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約53円押し下げた。同2位はTDK＜6762＞となり、キオクシアHD＜285A＞、レーザーテック<6920>、フジクラ＜5803＞、KDDI＜9433＞、HOYA<7741>などがつづいた。

*11:30現在

日経平均株価 　59676.04(+391.12)

値上がり銘柄数 104(寄与度+838.05)
値下がり銘柄数 119(寄与度-446.93)
変わらず銘柄数 2


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜8035＞　東エレク　　　　　　 48080　 3690　371.09
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　 5390　 171　137.57
＜8015＞　豊田通商　　　　　　　6792　 691　 69.49
＜6367＞　ダイキン工業　　　　 23075　 1110　 37.21
＜4519＞　中外製薬　　　　　　　8460　 344　 34.59
＜6971＞　京セラ　　　　　　　2799.5　 89　 23.87
＜9983＞　ファーストリテ　　　 73850　 260　 20.92
＜5332＞　TOTO　　　　　　　6425　 1000　 16.76
＜6861＞　キーエンス　　　　　 75220　 3920　 13.14
＜7735＞　SCREEN　　　　　10585　 355　 9.52
＜7453＞　良品計画　　　　　　　3692　 75　 5.03
＜8267＞　イオン　　　　　　　　1559　 49　 4.93
＜6988＞　日東電工　　　　　　　3026　 28.5　 4.78
＜4568＞　第一三共　　　　　　2635.5　 47　 4.73
＜9843＞　ニトリHD　　　　　　2268.5　 52　 4.36
<7911>　TOPPAN　　　　　4907　 257　 4.31
<5333>　NGK　　　　　　　　5086　 125　 4.19
<6098>　リクルートHD　　　　 7344　 41　 4.12
<7733>　オリンパス　　　　　　1576　 29.5　 3.96
<9766>　コナミG　　　　　　　19015　 115　 3.86

○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 28040　 -220　-53.10
＜6762＞　TDK　　　　　　　　2800　 -90.5　-45.51
＜285A＞　キオクシアHD　　　　 36280　 -1280　-30.04
<6920>　レーザーテック　　　 40970　 -1720　-23.06
＜5803＞　フジクラ　　　　　　　5864　 -107　-21.52
＜9433＞　KDDI　　　　　　2535.5　 -47　-18.91
<7741>　HOYA　　　　　　 28310　 -790　-13.24
<4062>　イビデン　　　　　　 13285　 -195　-13.07
<4063>　信越化　　　　　　　　7169　 -77　-12.91
<4578>　大塚HD　　　　　　　 11050　 -350　-11.73
<2802>　味の素　　　　　　　　4916　 -174　-11.67
<6976>　太陽誘電　　　　　　　6052　 -340　-11.40
<8058>　三菱商事　　　　　　　4893　 -97　 -9.75
<6770>　アルプスアルパイン　2087.5　 -279　 -9.35
<6954>　ファナック　　　　　　6821　 -54　 -9.05
<5214>　日本電気硝子　　　　　7294　 -851　 -8.56
<6146>　ディスコ　　　　　　 72770　 -1240　 -8.31
<8031>　三井物産　　　　　　　5783　 -113　 -7.58
<5802>　住友電気工業　　　　　9967　 -223　 -7.48
<4704>　トレンドマイクロ　　　5267　 -209　 -7.01《FA》

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