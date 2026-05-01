サカイ引越センター、ファミリー引越センターを完全子会社化

■関東エリアの営業基盤とサービス体制を強化

サカイ引越センター<9039>(東証プライム)は4月30日、4月28日付で引越事業を展開するファミリー引越センター株式会社の全株式を取得し、完全子会社化したと発表した。ファミリー引越センターは埼玉県戸田市に本社を置き、引越し運送業、トランクルーム事業、引越し付帯サービス全般を手がける。

同件は、同社グループの中長期的な成長戦略の一環として実施したもの。引越事業における営業基盤の強化と、関東エリアにおけるサービス体制の拡充を目的とする。ファミリー引越センターは、地域に密着した営業体制と高い現場対応力を強みに、長年にわたり顧客からの信頼を築いてきた。

サカイ引越センターグループは、同社のネットワークおよび経営基盤と、ファミリー引越センターの現場力・営業力を掛け合わせ、サービス品質と顧客満足度の向上を図る。今後も両社の強みを活かし、持続的な成長と企業価値の向上につなげる考えだ。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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