トヨタ　AIバスケロボ「CUE7」公開、技術進化を加速

トヨタ自動車は、AIバスケットボールロボットの最新型「CUE7」を公開した。コート内での移動やドリブルを含めた動作性能を高め、従来モデルから大幅な進化を遂げた。

【こちらも】（トヨタ）の記事一覧はこちら

CUEは2017年、人工知能開発への挑戦として社内有志の活動から始まった。これまでに連続フリースロー成功や長距離シュートでギネス世界記録を達成している。

■新型CUE7の特徴

新型CUE7はフルモデルチェンジとして開発された。シュート動作に加え、コート内の移動やドリブルなど、より人間に近い自然な動きを実現した。

4月12日には東京でのバスケットボール試合でデビューし、観客の前でその性能を披露した。

■開発背景

開発チームは「まだ日本にはトヨタがある」と言われるモノづくりを目指し、技術力の結集に取り組んだ。

短期間での進化を実現した背景には、現場主導の挑戦と試行錯誤の積み重ねがある。ロボット技術の高度化は将来のモビリティ開発にもつながる可能性がある。

■市場背景

自動車業界ではソフトウェアやAI技術の重要性が高まっている。ロボティクス分野での技術蓄積は、次世代モビリティの競争力強化に直結する。

トヨタの取り組みは、モノづくり企業としての技術領域拡張を示す動きといえる。

