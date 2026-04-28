*17:14JST 東京為替：ドル・円は切り返し、日銀総裁会見後は円売り

28日の東京市場でドル・円は切り返し。日銀金融政策決定会合は予想通り現行政策を維持したが、今年度のインフレ高進を予想。それを受け円買いが強まり、158円96銭まで下落した。ただ、日銀総裁は慎重な見解で円売り優勢となり、午後は159円68銭まで上値を伸ばした。

・ユ-ロ・円は186円88銭から186円07銭まで下落。

・ユ-ロ・ドルは1.1726ドルから1.1689ドルまで値を下げた。

・日経平均株価：始値60,531.78円、高値60,634.66円、安値59,701.84円、終値59,917.46円(前日比619.90円安)

・17時時点：ドル・円159円60-70銭、ユ-ロ・円186円70-80銭

【金融政策】

・日銀：政策金利0.75％を据え置き(予想0.75％) ＝賛成6反対3

「基調物価2％に近づくなか、現在の実質金利極めて低水準」(声明)

「中心的見通し実現の確度やリスク点検しながら検討」

・日銀展望レポート

「2026年度コアCPI見通し+2.8％、従来+1.9％」

「2027年度コアCPI見通し+2.3％、従来+2.0％」

「2028年度コアCPI見通し+2.0％」

「2026年度実質GDP見通し+0.5％、従来+1.0％」

「2027年度実質GDP見通し+0.7％、従来+0.8％」

「2028年度実質GDP見通し+0.8％」

【要人発言】

・植田日銀総裁

「中東情勢はなお不透明な状況続いている」

「中東情勢の帰すう次第では経済・物価見通しが大きく変化しうる」

「展望リポートの見通し、中東情勢の影響和らぎ供給網の大規模な混乱起きない前提」

「物価上昇率が上振れるリスク顕在化し、経済に悪影響及ぼすことないよう留意」

「展望リポート、高田委員や田村委員が物価で記述修正案を提出したが否決された」

「日本経済にはある程度の耐性も、ショックの程度で経済の一段の減速に留意必要」

「原油価格の高止まり、幅広い財で価格押し上げに作用」

「原油価格だか、基調的物価上昇率の上昇につながりやすい」

「中心的見通しの確度が今回は低下した」

「見極めに何カ月かかるかは予断持っていない」

・城内経済財政相

「日銀には物価目標の実現へ適切な政策を期待」

【経済指標】

・日・3月失業率：2.7％（予想：2.6％、2月：2.6％）

・日・3月有効求人倍率：1.18倍（予想：1.18倍、2月：1.19倍）《TY》