ハンモック、アディッシュと資本業務提携、SaaSとカスタマーサクセス連携で売上拡大へ

■カスタマーサクセス領域の専門ノウハウを活用し、アップセル・クロスセル強化へ

ハンモック<173A>(東証グロース)は4月27日、アディッシュ<7093>(東証グロース)との資本業務提携契約の締結と、アディッシュ株式の取得を発表した。ハンモックはSaaSプロダクトを開発・提供し、SaaSおよびSFA/CRM領域に強みを持つ。一方、アディッシュはカスタマーサクセス領域に強みを持ち、両社のノウハウ提供や販売協力を通じて、顧客満足度の向上と販売機会の拡大を目指す。

同提携では、ハンモックのSaaSプロダクトに対し、アディッシュが持つカスタマーサクセス領域の専門ノウハウを活用する。解約防止施策の企画・実行支援や、既存顧客へのアップセル・クロスセル機会の創出支援に取り組み、ハンモックの重要な経営課題である解約率低減と売上拡大につなげる。

さらに、ハンモックのSaaS領域の実績・知見と、アディッシュのBPOノウハウを組み合わせ、新たなサービスや事業領域も検討する。非SaaS企業に対する共同提案・共同営業、共催セミナーや相互送客などのマーケティング連動も進める方針。ハンモックはアディッシュの発行済株式総数に対する3.07%の株式を取得予定としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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