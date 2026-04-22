*17:12JST 東京為替：ドル・円は弱含み、午後は下押し続く

22日の東京市場でドル・円は弱含み。中東情勢の不透明感によるドル買いは後退し、早朝の159円45銭から値を下げる展開に。日経平均株価がマイナスに転じると円売りは後退し、午後は一時159円11銭まで下落。夕方にかけても下押しされ、安値圏でのもみ合いが続いた。

・ユ-ロ・円は187円22銭から186円96銭まで下落。

・ユ-ロ・ドルは1.1736ドルから1.1762ドルまで値を上げた。

・日経平均株価：始値59,104.11円、高値59,708.21円、安値59,005.48円、終値59,585.86円(前日比236.69円高)

・17時時点：ドル・円159円20-30銭、ユ-ロ・円187円10-20銭

【経済指標】

・日・3月貿易収支：+6670億円（2月：+443億円）

・英・3月消費者物価指数：前年比+3.3％（予想：+3.3％、2月：+3.0％）

・南ア・3月消費者物価指数：前年比+3.1％（予想：+3.1％、2月：+3.0％）

【要人発言】

・カザークス・ラトビア中銀総裁

「ECBには利上げを待つ余裕」《TY》