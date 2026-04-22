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出来高変化率ランキング（10時台）～KLab、ブルーイノベなどがランクイン

2026年4月22日 10:35

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記事提供元：フィスコ

*10:35JST 出来高変化率ランキング（10時台）～KLab、ブルーイノベなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[4月22日　10:12　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜5597＞ ブルーイノベ　　　 380500 　95675.04　 225.39% 0.0713%
＜6217＞ 津田駒　　　　　　　896300 　489204.08　 170.36% 0.7447%
＜6081＞ アライドアーキ　　　575000 　46762.42　 145.66% 0.152%
＜408A＞ iSベストAI　　　1308520 　102898.324　 143.57% 0.0037%
＜6347＞ プラコー　　　　　　1091500 　202570.78　 142.82% 0.0332%
＜3446＞ JTECCORP　　164200 　108526.58　 139.36% 0.084%
＜3091＞ ブロンコB　　　　　120100 　150100.5　 127.69% 0.0241%
＜1651＞ iF高配40　　　　102562 　91434.422　 116.5% -0.0126%
＜4293＞ セプテーニHD　　　682800 　131205.12　 108.16% 0.0092%
＜4582＞ シンバイオ　　　　　1654300 　82179.12　 79.67% 0.0103%
＜6769＞ ザイン　　　　　　　156900 　81927.46　 76.24% 0.1141%
＜6232＞ ACSL　　　　　　2646400 　2857218.5　 74.49% 0.1567%
＜4885＞ 室町ケミカル　　　　215500 　174189.42　 64.61% 0.0047%
＜268A＞ リガク　　　　　　　5329900 　8046111.1　 61.5% 0.0144%
＜4028＞ 石原産　　　　　　　408700 　643358.32　 55.03% 0.0599%
＜9658＞ 太田昭　　　　　　　89900 　57962.96　 51.74% 0.0085%
＜157A＞ Gモンスター　　　　58900 　47290.48　 51.74% -0.0146%
＜2620＞ iS米債13　　　　367760 　70688.616　 45.12% 0.0013%
＜3656＞ KLab　　　　　　22895800 　5466451.86　 44.03% 0.11%
＜9052＞ 山陽電　　　　　　　25600 　36444.32　 41.14% -0.0049%
<6238> フリュー　　　　　　188000 　191648.2　 39.78% 0.0248%
<5981> 東京綱　　　　　　　128300 　136683.14　 39.54% -0.0415%
<6208> 石川製　　　　　　　216000 　317255.74　 37.63% 0.0035%
<7859> アルメディオ　　　　1105900 　262187.52　 37.28% -0.0309%
<178A> GX革新優　　　　　30690 　47614.608　 35.22% 0%
<4125> 三和油化　　　　　　91400 　286985.3　 34.54% 0.0296%
<513A> GX防テク日　　　　493607 　321952.45　 34.4% -0.0224%
<5244> jig．jp　　　　1056900 　168532.5　 29.35% 0.0225%
<6278> ユニオンツール　　　439700 　6417662　 28.31% 0.006%
<2868> GXSPXカバ　　　29814 　33353.624　 25.32% 0.0009%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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