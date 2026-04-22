*10:35JST 出来高変化率ランキング（10時台）～KLab、ブルーイノベなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [4月22日 10:12 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜5597＞ ブルーイノベ 380500 95675.04 225.39% 0.0713%

＜6217＞ 津田駒 896300 489204.08 170.36% 0.7447%

＜6081＞ アライドアーキ 575000 46762.42 145.66% 0.152%

＜408A＞ iSベストAI 1308520 102898.324 143.57% 0.0037%

＜6347＞ プラコー 1091500 202570.78 142.82% 0.0332%

＜3446＞ JTECCORP 164200 108526.58 139.36% 0.084%

＜3091＞ ブロンコB 120100 150100.5 127.69% 0.0241%

＜1651＞ iF高配40 102562 91434.422 116.5% -0.0126%

＜4293＞ セプテーニHD 682800 131205.12 108.16% 0.0092%

＜4582＞ シンバイオ 1654300 82179.12 79.67% 0.0103%

＜6769＞ ザイン 156900 81927.46 76.24% 0.1141%

＜6232＞ ACSL 2646400 2857218.5 74.49% 0.1567%

＜4885＞ 室町ケミカル 215500 174189.42 64.61% 0.0047%

＜268A＞ リガク 5329900 8046111.1 61.5% 0.0144%

＜4028＞ 石原産 408700 643358.32 55.03% 0.0599%

＜9658＞ 太田昭 89900 57962.96 51.74% 0.0085%

＜157A＞ Gモンスター 58900 47290.48 51.74% -0.0146%

＜2620＞ iS米債13 367760 70688.616 45.12% 0.0013%

＜3656＞ KLab 22895800 5466451.86 44.03% 0.11%

＜9052＞ 山陽電 25600 36444.32 41.14% -0.0049%

<6238> フリュー 188000 191648.2 39.78% 0.0248%

<5981> 東京綱 128300 136683.14 39.54% -0.0415%

<6208> 石川製 216000 317255.74 37.63% 0.0035%

<7859> アルメディオ 1105900 262187.52 37.28% -0.0309%

<178A> GX革新優 30690 47614.608 35.22% 0%

<4125> 三和油化 91400 286985.3 34.54% 0.0296%

<513A> GX防テク日 493607 321952.45 34.4% -0.0224%

<5244> jig．jp 1056900 168532.5 29.35% 0.0225%

<6278> ユニオンツール 439700 6417662 28.31% 0.006%

<2868> GXSPXカバ 29814 33353.624 25.32% 0.0009%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》