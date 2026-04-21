レクサス、空間価値提案をミラノデザインウィーク2026で公開

レクサスは、ミラノデザインウィークで体験型作品を公開した。モビリティにおける「空間価値」を提案する展示である。ブランドの新たな方向性を示した。

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■空間テーマの中核展示

中核はインスタレーション「SPACE」である。LS Conceptを軸に映像と音を組み合わせた。没入型の体験を提供する内容となる。空間そのものの価値を訴求する。

■ラグジュアリーの再定義

同社は「LS」の意味を再解釈した。従来の車格ではなく空間価値を重視する。移動中の体験向上を重視する姿勢だ。ラグジュアリーの概念転換を示す。

■共創プロジェクト展開

若手クリエイターとの協業も実施した。「Discover Together 2026」と題する。光や素材を使い空間表現を探求する。多様な視点の作品を展示した。

■匠技術との融合

日本の職人技術を活用した作品も披露した。木工や素材加工を取り入れた。空間と感性の関係を表現する試みだ。ブランドの独自性を強調する。

■市場背景

自動車業界では体験価値の重要性が高まる。単なる移動手段からの転換が進む。高級ブランドは差別化が課題となる。空間提案は競争力強化につながる。