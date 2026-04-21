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レクサス、空間価値提案をミラノデザインウィーク2026で公開
レクサスは、ミラノデザインウィークで体験型作品を公開した。モビリティにおける「空間価値」を提案する展示である。ブランドの新たな方向性を示した。
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■空間テーマの中核展示
中核はインスタレーション「SPACE」である。LS Conceptを軸に映像と音を組み合わせた。没入型の体験を提供する内容となる。空間そのものの価値を訴求する。
■ラグジュアリーの再定義
同社は「LS」の意味を再解釈した。従来の車格ではなく空間価値を重視する。移動中の体験向上を重視する姿勢だ。ラグジュアリーの概念転換を示す。
■共創プロジェクト展開
若手クリエイターとの協業も実施した。「Discover Together 2026」と題する。光や素材を使い空間表現を探求する。多様な視点の作品を展示した。
■匠技術との融合
日本の職人技術を活用した作品も披露した。木工や素材加工を取り入れた。空間と感性の関係を表現する試みだ。ブランドの独自性を強調する。
■市場背景
自動車業界では体験価値の重要性が高まる。単なる移動手段からの転換が進む。高級ブランドは差別化が課題となる。空間提案は競争力強化につながる。
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