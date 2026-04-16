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4/16の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:43JST 4/16
[強弱材料]
強気材料
・日経平均株価は上昇（58134.24、+256.85）
・ナスダック総合指数は上昇（24016.02、+376.94）
・SOX指数は上昇（9239.28、+15.16）
・シカゴ日経225先物は上昇（58570、+210）
・高市内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・NYダウは下落（48463.72、-72.27）
・米長期金利は上昇
・日中関係の緊迫化
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・米原油先物相場は上昇（91.39、+0.11）
・為替相場は円安・ドル高（158.90-159.00）
・対外・対内証券投資(先週)
・4月米国フィラデルフィア連銀製造業景況指数
・米国新規失業保険申請件数
・3月米国鉱工業生産指数
・米国ニューヨーク連銀総裁が基調講演
・3月中国新築住宅価格
・3月中国中古住宅価格
・3月豪州失業率
・1-3月期中国GDP
・3月中国鉱工業生産指数
・3月中国小売売上高
・3月中国固定資産投資(都市部)
・3月中国不動産投資
・3月中国調査失業率
・3月中国住宅不動産販売
・2月英国鉱工業生産指数
・2月英国商品貿易収支
・3月ユーロ圏CPI
・ブラジルFGV消費者物価指数(IPC-S)
・2月ブラジル経済活動《YY》
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