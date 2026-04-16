*08:43JST 4/16

[強弱材料]

強気材料

・日経平均株価は上昇（58134.24、+256.85）

・ナスダック総合指数は上昇（24016.02、+376.94）

・SOX指数は上昇（9239.28、+15.16）

・シカゴ日経225先物は上昇（58570、+210）

・高市内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・NYダウは下落（48463.72、-72.27）

・米長期金利は上昇

・日中関係の緊迫化

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・米原油先物相場は上昇（91.39、+0.11）

・為替相場は円安・ドル高（158.90-159.00）

・対外・対内証券投資(先週)

・4月米国フィラデルフィア連銀製造業景況指数

・米国新規失業保険申請件数

・3月米国鉱工業生産指数

・米国ニューヨーク連銀総裁が基調講演

・3月中国新築住宅価格

・3月中国中古住宅価格

・3月豪州失業率

・1-3月期中国GDP

・3月中国鉱工業生産指数

・3月中国小売売上高

・3月中国固定資産投資(都市部)

・3月中国不動産投資

・3月中国調査失業率

・3月中国住宅不動産販売

・2月英国鉱工業生産指数

・2月英国商品貿易収支

・3月ユーロ圏CPI

・ブラジルFGV消費者物価指数(IPC-S)

・2月ブラジル経済活動《YY》