*08:04JST 米国株式市場はまちまち、イラン停戦延長の合意期待

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（15日）

APR15

Ｏ 58865（ドル建て）

Ｈ 58895

Ｌ 58155

Ｃ 58590 大証比+230（イブニング比+20）

Vol 4474



APR15

Ｏ 58820（円建て）

Ｈ 58895

Ｌ 58140

Ｃ 58570 大証比+210（イブニング比+0）

Vol 17118

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（15日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル158.85円換算）で、住友商事＜8035＞、ダイキン

工業＜6367＞、日本郵政＜6178＞ などが上昇し、やや買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 14.47 1.06 2299 28.

5

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 6.90 -0.02 5480 4

2

8035 (TOELY) 住友商事 38.50 -0.30 6116 5

4

6758 (SONY.N) TDK 14.31 -0.35 2273 26.

5

9432 (NTTYY) KDDI 16.49 0.06 2619 -1

5

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.13 0.08 994 18.

8

6501 (HTHIY) 日立製作所 33.11 1.31 5260 4

0

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 14.06 0.12 4467 2

3

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 1.47 4896 19

1

4063 (SHECY) 信越化学工業 21.43 0.00 6808 -

1

8001 (ITOCY) 丸紅 372.95 -13.80 5924 1

5

8316 (SMFG.N) みずほFG 8.80 0.12 6989 3

4

8031 (MITSY) 東京エレク 137.80 -2.54 43779 27

9

6098 (RCRUY) リクルートHD 9.00 0.00 7148 -1

5

4568 (DSNKY) 第一三共 18.55 1.11 2947 11

5

9433 (KDDIY) 関西電力 8.03 0.05 2551 1

7

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.54 -0.02 996 -998.

5

8766 (TKOMY) 三井不動産 33.70 -0.50 1784 5.

5

7267 (HMC.N) スズキ 47.39 0.30 1882 4.

5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.55 -0.08 5893 -

4

6902 (DNZOY) ファナック 19.53 -0.42 6205 3

7

4519 (CHGCY) 中外製薬 27.20 0.23 8641 -1

6

4661 (OLCLY) オリエンランド 16.53 0.45 2626 -10.

5

8411 (MFG.N) オリックス 31.90 0.22 5067 3

4

6367 (DKILY) ダイキン工業 13.70 0.74 21762 151

2

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 17.85 0.00 5671 1

7

7741 (HOCPY) キヤノン 28.05 0.46 4456 2

5

6503 (MIELY) 三菱電機 73.53 -1.37 5840 2

9

6981 (MRAAY) 日東電工 20.34 -0.18 3231 1

4

7751 (CAJPY) 任天堂 12.94 0.00 8222 3

3

6273 (SMCAY) SMC 22.78 -0.10 72372 41

2

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.53 0.10 360 -2.

1

6146 (DSCSY) ディスコ 44.70 -1.60 71006 42

6

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.59 0.13 2000

1

8053 (SSUMY) 三菱商事 31.61 -1.38 5021 3

2

6702 (FJTSY) 富士通 23.39 1.26 3716 8

7

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 125.56 13.96 19945 -49

0

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.74 -0.02 3412 -

5

6178 (JPPHY) 日本郵政 12.44 0.00 1976 108.

5

8002 (MARUY) 三井物産 745.29 -35.79 5919 1

7

6723 (RNECY) ルネサス 8.46 -0.29 2688 16.

5

6954 (FANUY) 京セラ 16.49 0.11 2619 1

4

8725 (MSADY) 第一生命HD 18.78 -0.13 1492 1

1

8801 (MTSFY) 三菱地所 29.40 -0.46 4670 2

3

6301 (KMTUY) 小松製作所 45.36 0.42 7205

2

4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.91 0.08 3148

4

6594 (NJDCY) 日本電産 3.43 -0.05 2179 -2

8

6857 (ATEYY) シスメックス 8.99 0.18 1428 -

4

4543 (TRUMY) テルモ 13.79 0.11 2191

4

8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.89 0.52 1571 -0.

5

（時価総額上位50位、1ドル158.85円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（15日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6367 (DKILY) ダイキン工業 13.70 21762 1512 7.4

7

6178 (JPPHY) 日本郵政 12.44 1976 108.5 5.8

1

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4896 191 4.0

6

4568 (DSNKY) 第一三共 18.55 2947 115 4.0

6

6988 (NDEKY) ゆうちょ銀行 18.12 2878 105.5 3.8

1

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（15日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 125.56 19945 -490 -2.4

0

6594 (NJDCY) 日本電産 3.43 2179 -28 -1.2

7

4452 (KAOOY) 花王 7.58 6020 -63 -1.0

4

8802 (MITEY) 住友不動産 15.00 4766 -47 -0.9

8



「米国株式市場概況」（15日）

ＮＹＤＯＷ

終値：48463.72 前日比：-72.27

始値：48549.14 高値：48709.01 安値：48281.62

年初来高値：50188.14 年初来安値：45166.64

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：24016.02 前日比：376.93

始値：23688.12 高値：24026.56 安値：23672.26

年初来高値：24016.02 年初来安値：20794.64

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：7022.95 前日比：55.57

始値：6978.17 高値：7026.24 安値：6967.13

年初来高値：7022.95 年初来安値：6343.72

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.901％ 米10年国債 4.283％

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は72.27ドル安の48463.72ドル、ナスダックは37

6.94ポイント高の24016.02で取引を終了した。

銀行の四半期決算を好感した買いに、寄り付き後、上昇。原油が下げ渋ったほか、

住宅市場指標が落ち込みダウは下落に転じた。イラン停戦再交渉や停戦延長での合

意期待など、中東問題解決に向けた進展が報じられ、下げ幅を縮小。ハイテクが好

調でナスダックは続伸し、過去最高値を更新し、まちまちで終了した。セクター別

では、自動車・自動車部品、ソフトウエアが上昇した一方、資本財が下落。

金融のモルガン・スタンレー（MS）は第1四半期決算で株式トレーディング収入が過

去最高を記録、ウエルス・マネジメントへの新規資産流入も予想以上となり、上

昇。ソーシャルテクノロジー会社のメタ・プラットフォームズ（META）は半導体・

インフラソフトウエアソリューションメーカーのブロードコム（AVGO）と提携拡大

を発表、人工知能（AI）を巡る取り組み強化で自社製チップの設計製造を目指す計

画を明らかにし、上昇。

電気自動車メーカーのテスラ（TSLA）はマスク最高経営責任者（CEO）が同社のAIチ

ップ設計プロセスが最終段階に達したことをソーシャルメディアで明らかにし、期

待感に上昇。金融サービスプラットフォーム運営のロビンフッド・マーケッツ（HOO

D）は当局が個人投資家向けの規制緩和を示唆したため、顧客拡大期待に買われた。

トランプ大統領はインタビューでパウエルFRB議長が期限までに辞任しない場合には

解任すると警告した。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》