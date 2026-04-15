*19:32JST 15日の香港市場概況：ハンセン指数は続伸、米株高の流れで買い優勢

15日の香港市場は続伸。主要90銘柄で構成されるハンセン指数が前日比75.00ポイント（0.29％）高の25947.32ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧H株指数）が46.65ポイント（0.54％）高の8718.26ポイントで引けた。

ハンセン指数は約1カ月ぶりの高値を更新。前日の米株高の流れを受けて投資家心理が改善し、ハイテクを中心に買いは広がった。また、米国とイランの停戦交渉の再開期待も引き続き支援材料となった。一方、指数の上値は重い。1-3月期の中国の国内総生産（GDP）などが翌16日に発表されるため、見極めるムードが強まり、終盤にかけて上げ幅をやや縮小させた。

ハンセン指数の構成銘柄では、ハイテクやインターネット関連には買いが集まった。前日の米株高を受けて投資家心理が改善し、本土系ハイテク株を中心に資金流入が続いた。京東集団（JDドットコム：9618/HK）が4.6％高、阿里巴巴集団HD（アリババ：9988/HK）と騰訊音楽娯楽集団（テンセント・ミュージック：1698/HK）がそろって3.3％高と値を上げた。

また、航空銘柄も高い。中国東方航空（670/HK）が3.7％高、中国国際航空（753/HK）が2.3％高、国泰航空（293/HK）が2.0％高、中国南方航空（1055/HK）が1.7％上昇した。原油価格の下落などが支援材料となったもようだ。

半面、石油株に売りが継続。百勤油田服務（2178/HK）が6.0％安、中石化石油工程技術服務（1033/HK）が3.4％安、中油燃気集団（603/HK）が3.3％安、中国石油天然気（857/HK）が3.0％で引けた。

中国本土市場は小幅ながら4日続伸。主要指標の上海総合指数は、前日比0.01％高の4027.21ポイントで取引を終了した。《AK》