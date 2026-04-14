yutori、heart　relationを完全子会社化、約19.6億円投資で収益基盤強化

■「Her lip to」展開企業を完全統合、高収益事業を取り込み

yutori<5892>(東証グロース)は4月13日、アパレルブランド「Her lip to」などを運営するheart relationの全株式を取得し、完全子会社化すると発表した。取得株式数は4万9千株(取得価額約19億60百万円)で、現在保有する51.0%の議決権比率を100.0%に引き上げる。株式譲渡の実行日は4月30日を予定しており、みずほ銀行・静岡銀行・りそな銀行・千葉銀行の4行から総額18億43百万円を借り入れて資金に充当する。

heart relationは2020年に設立され、ライフスタイルブランド「Her lip to」のほかビューティブランド「Her lip to BEAUTY」、ランジェリーブランド「ROSIER by Her lip to」を展開している。同社の売上高は2023年12月期の約29億31百万円から2024年12月期には約41億18百万円へと成長しており、営業利益も同期間で3億07百万円から5億68百万円に増加。yutoriは同社の高い収益性と今後の成長余地を重視し、完全子会社化によってグループ全体の収益基盤強化と資本効率向上を図る。

あわせて同社は、heart relationの代表取締役CCOである小嶋陽菜氏を割当予定先とする第三者割当による新株式53,600株(発行価額1株2,176円、総額約1億17百万円相当)の発行を決議した。同発行はheart relation株式の譲渡代金債権の一部を現物出資する形式で行われ、金銭による払込はない。小嶋氏をyutoriの株主として迎えることで同氏のグループ経営への参画意識を高め、業績拡大に寄与することを期待するとしている。なお本件が2026年3月期連結業績に与える影響はなく、2027年3月期への影響については現在精査中とした。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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