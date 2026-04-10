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今日の注目スケジュール：中消費者物価指数、中生産者物価指数、米消費者物価コア指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：中消費者物価指数、中生産者物価指数、米消費者物価コア指数など
＜国内＞
08:50 国内企業物価指数(3月) 2.1％ 2.0％
08:50 貸出動向 銀行計(3月) 4.9％
08:50 銀行貸出動向(含信金前年比)(3月) 4.5％
＜海外＞
10:30 中・消費者物価指数(3月) 1.2％ 1.3％
10:30 中・生産者物価指数(3月) 0.7％ -0.9％
15:00 独・CPI(3月) 1.1％ 1.1％
21:00 ブ・拡大消費者物価指数(IPCA)(3月) 0.75％ 0.70％
21:30 加・失業率(3月) 6.8％ 6.7％
21:30 米・消費者物価コア指数(3月) 2.7％ 2.5％
23:00 米・製造業受注(2月) -0.2％ 0.1％
23:00 米・ミシガン大学消費者信頼感指数速報(4月) 52.0 53.3
23:00 米・耐久財受注確報(2月) 0%
25:00 露・GDP(10-12月) 0.9％ 0.6％
印・外貨準備高(先週)
韓・中央銀行が政策金利発表 2.50％ 2.50％
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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