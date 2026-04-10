ホーム > マーケット > マーケットの話題 > 記事

今日の注目スケジュール：中消費者物価指数、中生産者物価指数、米消費者物価コア指数など

2026年4月10日 06:30

印刷

記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：中消費者物価指数、中生産者物価指数、米消費者物価コア指数など
＜国内＞
08:50　国内企業物価指数(3月)　2.1％　2.0％
08:50　貸出動向 銀行計(3月)　　4.9％
08:50　銀行貸出動向(含信金前年比)(3月)　　4.5％


＜海外＞
10:30　中・消費者物価指数(3月)　1.2％　1.3％
10:30　中・生産者物価指数(3月)　0.7％　-0.9％
15:00　独・CPI(3月)　1.1％　1.1％
21:00　ブ・拡大消費者物価指数(IPCA)(3月)　0.75％　0.70％
21:30　加・失業率(3月)　6.8％　6.7％
21:30　米・消費者物価コア指数(3月)　2.7％　2.5％
23:00　米・製造業受注(2月)　-0.2％　0.1％
23:00　米・ミシガン大学消費者信頼感指数速報(4月)　52.0　53.3
23:00　米・耐久財受注確報(2月)　　0%
25:00　露・GDP(10-12月)　0.9％　0.6％


印・外貨準備高(先週)

韓・中央銀行が政策金利発表　2.50％　2.50％


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

関連記事