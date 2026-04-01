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4/1の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:42JST 4/1
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（46341.51、+1125.37）
・ナスダック総合指数は上昇（21590.63、+795.99）
・SOX指数は上昇（7588.20、+445.86）
・シカゴ日経225先物は上昇（53075、+1875）
・米長期金利は低下
・高市内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均株価は下落（51063.72、-822.13）
・日中関係の緊迫化
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・米原油先物相場は下落（101.38、-1.50）
・為替相場は円高・ドル安（158.80-90）
・1-3月日銀短観(大企業製造業DI)
・3月製造業PMI
・3月米国ADP全米雇用報告
・2月米国小売売上高
・3月米国製造業PMI
・1月米国企業在庫
・3月米国ISM製造業景況指数
・3月米国自動車販売(2日までに)
・米国セントルイス連銀総裁が講演
・3月中国RatingDog製造業PMI
・3月ユーロ圏製造業PMI
・2月ユーロ圏失業率
・ブラジルFGV消費者物価指数(IPC-S)
・3月ブラジル製造業PMI《YY》
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