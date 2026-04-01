*08:42JST 4/1

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（46341.51、+1125.37）

・ナスダック総合指数は上昇（21590.63、+795.99）

・SOX指数は上昇（7588.20、+445.86）

・シカゴ日経225先物は上昇（53075、+1875）

・米長期金利は低下

・高市内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均株価は下落（51063.72、-822.13）

・日中関係の緊迫化

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・米原油先物相場は下落（101.38、-1.50）

・為替相場は円高・ドル安（158.80-90）

・1-3月日銀短観(大企業製造業DI)

・3月製造業PMI

・3月米国ADP全米雇用報告

・2月米国小売売上高

・3月米国製造業PMI

・1月米国企業在庫

・3月米国ISM製造業景況指数

・3月米国自動車販売(2日までに)

・米国セントルイス連銀総裁が講演

・3月中国RatingDog製造業PMI

・3月ユーロ圏製造業PMI

・2月ユーロ圏失業率

・ブラジルFGV消費者物価指数(IPC-S)

・3月ブラジル製造業PMI《YY》