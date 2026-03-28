*08:08JST 米国株式市場は続落、イラン戦争長期化を警戒

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（27日）

MAR27

Ｏ 52340（ドル建て）

Ｈ 53425

Ｌ 51220

Ｃ 51385 大証比-1495（イブニング比+0）

Vol 5570



MAR27

Ｏ 52360（円建て）

Ｈ 53435

Ｌ 51205

Ｃ 51385 大証比-1495（イブニング比+0）

Vol 30104

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（27日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル160.24円換算）で、TDK＜6758＞、ソフトバンクG

＜9983＞、ディスコ＜6146＞などが下落し、全般買売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 13.98 0.00 2240 -4

1

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 6.27 -0.08 5024 -8

9

8035 (TOELY) 住友商事 36.43 0.01 5838 -15

3

6758 (SONY.N) TDK 12.71 -0.23 2037 -73.

5

9432 (NTTYY) KDDI 16.85 -0.06 2700 -2

3

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.85 0.00 913 -3

2

6501 (HTHIY) 日立製作所 28.55 -0.91 4575 -14

1

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 11.45 -0.19 3669 -27

7

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 3.77 4939 23

4

4063 (SHECY) 信越化学工業 18.75 -0.87 6009 -13

1

8001 (ITOCY) 丸紅 349.30 -0.75 5597 -15

4

8316 (SMFG.N) みずほFG 7.63 -0.15 6113 -26

6

8031 (MITSY) 東京エレク 117.90 -3.05 37785 -150

5

6098 (RCRUY) リクルートHD 8.00 0.00 6410 -10

9

4568 (DSNKY) 第一三共 17.99 0.17 2883 -4

7

9433 (KDDIY) 関西電力 8.10 -0.14 2596 -7

9

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.50 -0.21 1002 -1060.

5

8766 (TKOMY) 三井不動産 31.00 -1.20 1656 -4

5

7267 (HMC.N) スズキ 47.28 -0.75 1894 -3

9

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.37 -0.19 5887 -9

1

6902 (DNZOY) ファナック 17.09 -0.84 5477 -25

1

4519 (CHGCY) 中外製薬 26.14 0.05 8377 -16

3

4661 (OLCLY) オリエンランド 16.64 -0.05 2666 -47.

5

8411 (MFG.N) オリックス 29.27 -0.36 4690 -9

1

6367 (DKILY) ダイキン工業 11.72 -0.87 18780 -65

5

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 17.91 -0.15 5740 -10

0

7741 (HOCPY) キヤノン 27.06 -0.15 4336 -10

4

6503 (MIELY) 三菱電機 64.37 -3.19 5157 -17

8

6981 (MRAAY) 日東電工 18.94 -0.61 3035 -11

1

7751 (CAJPY) 任天堂 14.09 -0.02 9031 -18

4

6273 (SMCAY) SMC 19.03 -0.95 60987 -173

3

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.21 -0.11 337 -11.

7

6146 (DSCSY) ディスコ 39.50 -1.50 63295 -323

5

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 13.07 0.01 2094 -32.

5

8053 (SSUMY) 三菱商事 34.84 -0.10 5582 -18

0

6702 (FJTSY) 富士通 19.81 -0.64 3174 -9

2

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 125.28 13.68 20075 -33

0

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.12 -0.14 3243 -8

3

6178 (JPPHY) 日本郵政 11.61 0.12 1860

4

8002 (MARUY) 三井物産 796.52 0.83 6382 -15

8

6723 (RNECY) ルネサス 7.01 -0.27 2247 -107.

5

6954 (FANUY) 京セラ 14.90 -0.28 2388 -4

6

8725 (MSADY) 第一生命HD 17.46 -0.28 1399 -48.

5

8801 (MTSFY) 三菱地所 26.73 -1.14 4283 -13

0

6301 (KMTUY) 小松製作所 39.35 -0.65 6305 -16

0

4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.17 -0.05 2939 -7

3

6594 (NJDCY) 日本電産 3.20 -0.17 2051 -2

9

6857 (ATEYY) シスメックス 8.47 0.03 1357 -4

5

4543 (TRUMY) テルモ 13.04 0.02 2090 -41.

5

8591 (IX.N) 大和証券G本社 10.01 0.16 1604 2

7

（時価総額上位50位、1ドル160.24円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（27日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

9104 (MSLOY) 川崎汽船 18.18 2913 142.5 5.1

4

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4939 234 4.9

7

8591 (IX.N) 大和証券G本社 10.01 1604 27 1.7

1

9022 (CJPRY) 日本郵船 7.42 5945 49 0.8

3

6178 (JPPHY) 日本郵政 11.61 1860 4 0.2

2

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（27日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

5020 (JXHLY) ENEOS 16.16 1295 -139.5 -9.7

2

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 11.45 3669 -277 -7.0

2

6146 (DSCSY) ディスコ 39.50 63295 -3235 -4.8

6

6723 (RNECY) ルネサス 7.01 2247 -107.5 -4.5

7



「米国株式市場概況」（27日）

ＮＹＤＯＷ

終値：45166.64 前日比：-793.47

始値：45904.25 高値：45904.25 安値：45063.33

年初来高値：50188.14 年初来安値：37645.59

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：20948.36 前日比：-459.72

始値：21287.19 高値：21293.50 安値：20909.93

年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6368.85 前日比：-108.31

始値：6453.89 高値：6453.89 安値：6356.08

年初来高値：6978.60 年初来安値：4982.77

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.969％ 米10年国債 4.432％

米国株式市場は続落。ダウ平均は793.47ドル安の45166.64ドル、ナスダックは459.7

2ポイント安の20948.36で取引を終了した。

原油価格の高止まりや年内の利上げ観測の浮上で、寄り付き後、下落。ミシガン大

消費者信頼感指数が年初来の低水準となったため続落した。中盤にかけ、ルビオ国

務長官が出席していた主要7カ国（G7）外相会合で記者団に「攻撃終了にはあと2週

間から4週間要する」と発言すると、戦争長期化懸念にさらに売られた。終盤にかけ

て、下げ幅を拡大し、終了。セクター別では、エネルギーが上昇した一方、小売が

下落した。

石油会社のエクソンモービル（XOM）やエネルギー会社のシェブロン（CVX）はそれ

ぞれ原油高による収益増期待に上昇。フラッシュメモリ、半導体部品製造販売のマ

イクロン・テクノロジー（MU）やサンディスク（SNDK）は売られ過ぎとの見方やソ

ニー幹部が市場のメモリー供給不足を指摘し、最低限の量確保のため交渉する意向

を示しそれぞれ買い戻された。

サイバーセキュリティサービス会社のクラウドストライク・ホールディングス（CRW

D）や同業のパロアルト・ネットワークス（PANW）は人工知能（AI）ツール「クロー

ド」開発会社のアンソロピックが高度なサイバーセキュリティ機能を持つ新クロー

ドAIモデルを開発中との報道で、競争激化を警戒し、それぞれ下落。

本年の連邦公開市場委員会（FOMC）投票権を有するフィラデルフィア連銀のポール

ソン総裁は中東紛争が成長とインフレの両サイドの新たなリスクになると警告し

た。



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