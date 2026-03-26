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前日に動いた銘柄 part2チタン工業、ジーデップ・アドバンス、地盤ネットHDなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2チタン工業、ジーデップ・アドバンス、地盤ネットHDなど
銘柄名<コード>25日終値⇒前日比
SUMCO＜3436＞ 1762 +122.5
半導体関連株の上昇に連れ高。
TIS＜3626＞ 3353 -83
米国では情報ソフト関連が下落。
野村総合研究所＜4307＞ 4246 -47
25日は情報サービスセクターにあらためて売り。
リクルートHD＜6098＞ 6416 -123
大和証券では目標株価を引き下げ。
ベイカレント＜6532＞ 4543 -55
内需グロースの一角は物色の圏外にも。
アイザワ証券グループ＜8708＞ 1512 -22
増配計画発表で24日は上昇も。
INPEX＜1605＞ 4444 -75
停戦期待の高まりを映して原油相場が下落。
カカクコム＜2371＞ 1981 -50.5
リバウンド継続の動きにも一服感。
神戸物産＜3038＞ 3513 -75
2月の営業増益率は鈍化へ。
チタン工業＜4098＞ 1298 +280
ペロブスカイト太陽電池向けに酸化チタンの拡大期待も。
地盤ネットHD＜6072＞ 915 +150
Kaihouの大株主化をあらためて好望視。
ジーデップ・アドバンス＜5885＞ 3010 +403
AI関連株の上昇が刺激に。
リバーエレテック＜6666＞ 748 +100
地合い改善で25日線に沿ったリバウンド。
明海グループ＜9115＞ 1572 +181
値動きの軽さで短期資金の値幅取り妙味。
AIメカテック＜6227＞ 20890 +1920
半導体関連株の上昇が刺激。
ノイルイミューン＜4893＞ 154 +4
NIB103第1相臨床試験で第1例目の投与実施。
TMN＜5258＞ 313 +10
トヨタファイナンスとのモバイル型決済端末販売での協業と
NECとの飲料自販機への電子マネー導入での連携を発表。
インフォメティス＜281A＞ 560 -100
24日ストップ高の反動安。
note＜5243＞ 2485 +258
KADOKAWA＜9468＞と資本業務提携。
カウリス<153A> 1138 -127
24日大幅高の反動安。
ブルーイノベ<5597> 1676 +41
消防庁「災害情報伝達手段としてのドローン」の実証実験実施。
上値は重い。
イメージ情<3803> 610 -126
24日ストップ安の売り地合いが継続。
フォトシンス<4379> 516 +80
AWSジャパン「フィジカルAI 開発支援プログラム」に採択。
シンカ<149A> 1001 -102
24日上伸したが長い上ひげとなり手仕舞い売り誘う。
Syns<290A> 1367 +93
宇宙戦略基金（第二期）に採択。《CS》
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