*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2チタン工業、ジーデップ・アドバンス、地盤ネットHDなど

銘柄名<コード>25日終値⇒前日比

SUMCO＜3436＞ 1762 +122.5

半導体関連株の上昇に連れ高。

TIS＜3626＞ 3353 -83

米国では情報ソフト関連が下落。

野村総合研究所＜4307＞ 4246 -47

25日は情報サービスセクターにあらためて売り。

リクルートHD＜6098＞ 6416 -123

大和証券では目標株価を引き下げ。

ベイカレント＜6532＞ 4543 -55

内需グロースの一角は物色の圏外にも。

アイザワ証券グループ＜8708＞ 1512 -22

増配計画発表で24日は上昇も。

INPEX＜1605＞ 4444 -75

停戦期待の高まりを映して原油相場が下落。

カカクコム＜2371＞ 1981 -50.5

リバウンド継続の動きにも一服感。

神戸物産＜3038＞ 3513 -75

2月の営業増益率は鈍化へ。

チタン工業＜4098＞ 1298 +280

ペロブスカイト太陽電池向けに酸化チタンの拡大期待も。

地盤ネットHD＜6072＞ 915 +150

Kaihouの大株主化をあらためて好望視。

ジーデップ・アドバンス＜5885＞ 3010 +403

AI関連株の上昇が刺激に。

リバーエレテック＜6666＞ 748 +100

地合い改善で25日線に沿ったリバウンド。

明海グループ＜9115＞ 1572 +181

値動きの軽さで短期資金の値幅取り妙味。

AIメカテック＜6227＞ 20890 +1920

半導体関連株の上昇が刺激。

ノイルイミューン＜4893＞ 154 +4

NIB103第1相臨床試験で第1例目の投与実施。

TMN＜5258＞ 313 +10

トヨタファイナンスとのモバイル型決済端末販売での協業と

NECとの飲料自販機への電子マネー導入での連携を発表。

インフォメティス＜281A＞ 560 -100

24日ストップ高の反動安。

note＜5243＞ 2485 +258

KADOKAWA＜9468＞と資本業務提携。

カウリス<153A> 1138 -127

24日大幅高の反動安。

ブルーイノベ<5597> 1676 +41

消防庁「災害情報伝達手段としてのドローン」の実証実験実施。

上値は重い。

イメージ情<3803> 610 -126

24日ストップ安の売り地合いが継続。

フォトシンス<4379> 516 +80

AWSジャパン「フィジカルAI 開発支援プログラム」に採択。

シンカ<149A> 1001 -102

24日上伸したが長い上ひげとなり手仕舞い売り誘う。

Syns<290A> 1367 +93

宇宙戦略基金（第二期）に採択。《CS》