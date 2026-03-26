サイバーステップHD、TRUXiAを4.2億円で買収、PtoC事業強化へ

■サブスク型キャスティング活用、初期投資抑えたプロモーション強化

サイバーステップホールディングス<3810>(東証スタンダード)は3月25日、TRUXiAの全株式を取得し子会社化する株式譲渡契約の締結を発表した。取得株式数は800株で、取得価額は4億2000万円、アドバイザリー費用700万円を含む概算総額は4億2700万円。株式取得は3月26日を予定している。

同社グループはオンラインゲームやクレーンゲームアプリを主力とし、持株会社体制移行後はM&Aや資本提携を通じた成長機会の拡大を進めている。SNS普及を背景に拡大するPtoC型ビジネスに対応するため、デジタルマーケティング機能の強化と新たな収益基盤の構築を狙い、事業ポートフォリオの多角化を検討してきた。

TRUXiAは広告代理業やデジタルメディア企画を展開し、サブスクリプション型キャスティングなどの独自モデルを持つ。子会社化により同社の企画力やネットワークを取り込み、コンテンツIPやオンラインサービスと組み合わせて顧客獲得基盤を強化する。広告費最適化やプロモーション効果向上を通じて新たな収益機会創出と企業価値向上を図るとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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