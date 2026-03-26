*01:39JST [通貨オプション]OP売り継続、リスク警戒感後退

ドル・円オプション市場で3カ月物を除き変動率は連日低下。リスク警戒感の後退でオプション売りが続いた。

リスクリバーサルは引き続きまちまち。1カ月物、3カ月物で円コールスプレッドが縮小。円コール買いが後退した一方、円先安観に伴う円プット買いが優勢となった。。

■変動率

・1カ月物9.26％⇒9.11％（08年＝31.044％）

・3カ月物9.51％⇒9.51％（08年＝31.044％）

・6カ月物9.58％⇒9.56％（08年＝23.92％）

・1年物9.56％⇒9.54％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）

・1カ月物＋0.43％⇒＋0.36％（08年10/27＝+10.63％）

・3カ月物＋0.44％⇒＋0.41％（08年10/27＝+10.65％）

・6カ月物＋0.44％⇒＋0.44％（08年10/27＝＋10.70％)

・1年物＋0.38％⇒＋0.38％（08年10/27＝+10.71％）《KY》