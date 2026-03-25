*18:55JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅続伸、アドバンテストやソフトバンクGが2銘柄で約512円分押し上げ

25日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり203銘柄、値下がり22銘柄、変わらず0銘柄となった。

前日24日の米国株式市場は下落。イラン戦争の行方に不透明感がくすぶり、原油価格が再び上昇した。ダウは一時上昇に転じたがプライベートクレジットへの根強い懸念が金融市場懸念に広がり上値を抑制、さらに、トランプ政権が戦闘部隊を中東に追加派遣するとの報道を受け戦争長期化懸念に、再び下落した。金利高が嫌気されたほか、人工知能（AI）への脅威が再びソフトウエア関連の売り圧力となった。米株式市場の動向を横目に、本日の日経平均は続伸して取引を開始した。米国・イスラエルとイランの停戦を巡る報道を受け、朝方から主力株を中心に買いが先行し、一時1770.60円高の54022.88円まで上昇して54000円台を回復した。買い一巡後は中東情勢の不透明感がなお残るとの見方から上値は重くなった。為替市場でドル円が158円台後半でもみ合い、原油価格下落を背景に長期金利が低下したことも相場の支えとなった。

大引けの日経平均は前営業日比1497.34円高の53749.62円となった。東証プライム市場の売買高は21億9958万株、売買代金は7兆431億円だった。業種別では、保険業、非鉄金属、ガラス・土石製品などを筆頭に多くの業種が上昇した一方で、鉱業の1業種のみが下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は92.1％、対して値下がり銘柄は6.9％となっている。

値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約288円押し上げた。同2位はソフトバンクG＜9984＞となり、東エレク＜8035＞、フジクラ＜5803＞、東京海上＜8766＞、ファーストリテ＜9983＞、イビデン＜4062＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはリクルートHD＜6098＞となり1銘柄で日経平均を約12円押し下げた。同2位は第一三共＜4568＞となり、コナミG＜9766＞、バンナムHD＜7832＞、ベイカレント＜6532＞、NRI＜4307＞、トレンド＜4704＞などがつづいた。



*15:30現在



日経平均株価 53749.62(+1497.34)

値上がり銘柄数 203(寄与度+1528.27)

値下がり銘柄数 22(寄与度-30.93)

変わらず銘柄数 0



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 23425 1080 288.80

＜9984＞ ソフトバンクG 3809 279 223.82

＜8035＞ 東エレク 40360 1230 123.34

＜5803＞ フジクラ 27475 1875 62.67

＜8766＞ 東京海上HD 7857 1000 50.14

＜9983＞ ファーストリテ 62400 540 43.32

＜4062＞ イビデン 8478 643 42.99

＜4063＞ 信越化 6294 234 39.11

＜6762＞ TDK 2089.5 52 26.07

＜4519＞ 中外製薬 8462 238 23.87

＜5802＞ 住友電気工業 10210 708 23.67

＜6954＞ ファナック 5914 125 20.89

＜6920＞ レーザーテック 33410 1540 20.59

<6146> ディスコ 67980 2590 17.31

<6367> ダイキン工業 19765 415 13.87

<8058> 三菱商事 5556 130 13.04

<8015> 豊田通商 6229 127 12.74

<2802> 味の素 4481 188 12.57

<4507> 塩野義製薬 3441 122 12.23

<6361> 荏原製作所 4848 361 12.07



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6098＞ リクルートHD 6416 -123 -12.33

＜4568＞ 第一三共 2974 -36 -3.61

＜9766＞ コナミG 19505 -100 -3.34

＜7832＞ バンナムHD 4080 -30 -3.01

＜6532＞ ベイカレント 4543 -55 -1.84

＜4307＞ 野村総合研究所 4246 -47 -1.57

＜4704＞ トレンドマイクロ 5323 -40 -1.34

<2801> キッコーマン 1335 -7.5 -1.25

<1605> INPEX 4444 -75 -1.00

<4324> 電通グループ 2737.5 -10.5 -0.35

<2432> ディー・エヌ・エー 2521 -22.5 -0.23

<3697> SHIFT 638.4 -6.4 -0.21

<2413> エムスリー 1591.5 -2.5 -0.20

<7974> 任天堂 8980 -4 -0.13

<6701> 日本電気 4042 -7 -0.12

<4661> オリエンタルランド 2681 -3 -0.10

<1925> 大和ハウス工業 5082 -3 -0.10

<5406> 神戸製鋼所 1957 -22 -0.07

<7012> 川崎重工業 15105 -15 -0.05

<5411> JFEHD 1887 -8.5 -0.03《AK》