*17:58JST 学情---Ｒｅ就活エージェント、20代登録比率6年連続第1位を獲得

学情＜2301＞は24日、同社が運営する転職エージェント「Ｒｅ就活エージェント」が、民間調査機関による調査において「転職エージェント20代登録比率第1位」を獲得したと発表した。

2020年以降、6年連続での第1位獲得となる。調査は2025年1月から12月にかけて実施され、主要転職エージェントを対象に、調査員によるヒアリング調査により各サービス登録者の20代比率を比較した。

「Ｒｅ就活エージェント」は、20代向け転職サイトで7年連続第1位の「Ｒｅ就活」のデータベースと連携し、20代の転職および企業の20代採用を支援する転職エージェントである。「Ｒｅ就活」の新規会員登録数の増加が、「Ｒｅ就活エージェント」の成長にもつながっている。

同サービスは「初めての転職」に挑戦する20代を中心に転職支援を行っており、未経験からIT・DXなどの専門スキルを習得できる職種へのキャリアチェンジ支援を多数行っている。《KM》