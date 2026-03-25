*12:32JST クリヤマホールディングス株式会社：2025年12月期通期決算説明会文字起こし（2）

クリヤマホールディングス＜3355＞

■決算説明

■クリヤマホールディングス 小貫様

本日は、弊社の2025年度12月期決算説明会にご参加いただき、誠にありがとうございます。

代表取締役CEOの小貫です。

短い時間ではございますが、よろしくお願いいたします。

本日は、こちらの目次の内容に沿って、ご説明します。

１つ目の「2025年度連結業績概要」２つ目の「2026年度連結業績予想」につきましては、財務部部長の大山よりご説明します。

３つ目の「中期経営計画の進捗状況」４つ目の「資本コストや株価を意識した経営の実現」につきましては、私からご説明します。

それでは、大山部長お願いします。

■クリヤマホールディングス 大山様

ただいまご紹介にあずかりました、財務部の大山です。

私からは「2025年度の連結業績概要」及び「2026年度の業績予想」についてご説明いたします。

よろしくお願いします。

早速ではございますが、資料4ページをご覧ください。

2025年度の連結業績でございますが、売上高から順に申し上げます。

売上高は886億85百万円、営業利益は41億2百万円、経常利益は48億27百万円、当期純利益は39億44百万円となりました。

前期と比較しますと、売上高は増収、営業利益及び経常利益については減益となりましたが、当期純利益においては、特別利益として負ののれん発生益を計上したことから、増益となりました。

なお、当期におきましては、４月にグループ化いたしました株式会社ミトヨを第２四半期から連結に取り込んでおります。

次ページ以降にて、各項目を事業別にご説明いたします。

まず、売上高の増減要因を事業別にご説明いたします。

左の3つが「アジア事業」となり、そして「北米事業」、「欧州・南米・オセアニア事業」の順で示しております。

先ほど申し上げたミトヨ社をグループ化したことにより、アジア事業は大幅な増収となり、連結の売上高は、前期比107億90百万円／13.9%の増収となりました。

続きまして、次ページで「営業利益」についてご説明いたします。

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