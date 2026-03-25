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「株式」ADR日本株ランキング～やや買い優勢、シカゴは大阪日中比180円高の52420円
*09:08JST 「株式」ADR日本株ランキング～やや買い優勢、シカゴは大阪日中比180円高の52420円
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル158.65円換算）で、三井住友トラHD＜8306＞、住友商事＜8035＞、ディスコ＜6146＞などが上昇し、やや買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比180円高の52420円。
米国株式市場は続落。ダウ平均は84.41ドル安の46124.06ドル、ナスダックは184.87ポイント安の21761.89で取引を終了した。イラン戦争の行方に不透明感がくすぶり、原油価格が再び上昇したため、寄り付き後、下落。ダウは一時上昇に転じたがプライベートクレジットへの根強い懸念が金融市場懸念に広がり上値を抑制、さらに、トランプ政権が戦闘部隊を中東に追加派遣するとの報道を受け戦争長期化懸念に、再び下落した。金利高が嫌気されたほか、人工知能（AI）への脅威が再びソフトウエア関連の売り圧力となり、ナスダックも下落し、終了。
24日のニューヨーク外為市場でドル・円は159円19銭まで上昇後、158円37銭へ反落し、158円54銭で引けた。イラン戦争の行方が不透明で、原油が再び上昇したため長期金利上昇に伴うドル買いが再開した。その後、米2年債入札が不調だったことや、米国が中東に戦闘部隊を追加派遣する計画が報じられると戦争長期化懸念に金利が一段と上昇。ドル買いにさら拍車がかかった。引けにかけ、1カ月のイラン停戦の可能性が報じられ原油価格の下落に連れ、反落した。ユーロ・ドルは1.1557ドルまで下落後、1.1628ドルまで上昇し、1.1619ドルで引けた。
NY原油先物5月限は反発（NYMEX原油5月限終値：92.35 ↑4.22）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物5月限は、前営業日比＋4.22ドル（＋4.79％）の92.35ドルで通常取引を終了した。
「ADR上昇率上位5銘柄」（24日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
6988 (NDEKY) ゆうちょ銀行 17.00 2697 119 4.6
2
2801 (KIKOY) キッコーマン 17.60 1396 53.5 3.9
9
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4890 185 3.9
3
5020 (JXHLY) ENEOS 17.58 1395 48.5 3.6
0
9104 (MSLOY) 川崎汽船 16.80 2665 82.5 3.1
9
「ADR下落率上位5銘柄」（24日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
8802 (MITEY) 住友不動産 13.00 4125 -384 -8.5
2
6098 (RCRUY) リクルートHD 8.00 6346 -193 -2.9
5
6702 (FJTSY) 富士通 20.57 3263 -80 -2.3
9
4307 (NRILY) 野村総研 26.50 4204 -89 -2.0
7
■そのたADR（24日）
7203 (TM.N) アイシン精機 14.07 0.00 2232 -15.
5
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 6.37 0.05 5053 7
0
8035 (TOELY) 住友商事 36.32 0.72 5762 6
0
6758 (SONY.N) TDK 12.96 -0.53 2056 18.
5
9432 (NTTYY) KDDI 16.86 -0.10 2675 -2.
5
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.86 0.02 907 -17.
3
6501 (HTHIY) 日立製作所 30.54 -0.93 4845 3
5
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 11.10 -0.42 3522 -
8
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 3.89 4890 18
5
4063 (SHECY) 信越化学工業 19.23 -0.47 6102 4
2
8001 (ITOCY) 丸紅 340.08 1.77 5395 3
9
8316 (SMFG.N) みずほFG 7.81 0.06 6195 3
6
8031 (MITSY) 東京エレク 125.68 0.47 39878 74
8
6098 (RCRUY) リクルートHD 8.00 0.00 6346 -19
3
4568 (DSNKY) 第一三共 19.08 0.11 3027 1
7
9433 (KDDIY) 関西電力 7.84 -0.10 2488 -41.
5
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.80 0.11 1015 -1014.
5
8766 (TKOMY) 三井不動産 33.20 0.10 1756 17.
5
7267 (HMC.N) スズキ 48.58 0.04 1927 8.
5
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.32 0.08 5813 -
7
6902 (DNZOY) ファナック 18.23 -0.15 5784 -
5
4519 (CHGCY) 中外製薬 25.94 0.32 8231
7
4661 (OLCLY) オリエンランド 16.88 -0.04 2678 -
6
8411 (MFG.N) オリックス 29.82 0.01 4731 6
7
6367 (DKILY) ダイキン工業 12.20 0.20 19355
5
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 18.04 0.18 5724 6
1
7741 (HOCPY) キヤノン 27.53 0.11 4368 1
1
6503 (MIELY) 三菱電機 66.99 0.01 5314 3
9
6981 (MRAAY) 日東電工 20.03 0.01 3178 1
0
7751 (CAJPY) 任天堂 14.30 -0.71 9075 9
1
6273 (SMCAY) SMC 19.90 0.06 63143 25
3
7182 (JPPTY) 日産自動車 4.26 0.03 338 -
2
6146 (DSCSY) ディスコ 42.00 -1.00 66633 124
3
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.90 -0.15 2047
0
8053 (SSUMY) 三菱商事 34.46 0.47 5467 4
1
6702 (FJTSY) 富士通 20.57 -0.47 3263 -8
0
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 127.90 16.30 20291 -15
9
5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.32 -0.09 3275 -1
3
6178 (JPPHY) 日本郵政 11.46 -0.55 1818 13.
5
8002 (MARUY) 三井物産 781.00 13.63 6195 4
8
6723 (RNECY) ルネサス 7.52 0.02 2386
5
6954 (FANUY) 京セラ 15.33 0.16 2432 21.
5
8725 (MSADY) 第一生命HD 17.71 0.04 1405 1
9
8801 (MTSFY) 三菱地所 28.29 0.36 4488 1
2
6301 (KMTUY) 小松製作所 39.78 0.92 6311 5
4
4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.29 -0.01 2948
3
6594 (NJDCY) 日本電産 3.38 -0.04 2145 -2
6
6857 (ATEYY) シスメックス 8.50 -0.03 1349 -
7
4543 (TRUMY) テルモ 13.15 -0.11 2086 -2.
5
8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.62 0.08 1526 2
6
（時価総額上位50位、1ドル158.65円換
算）《AN》
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